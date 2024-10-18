fb ig video ETtoday search mobile

金鐘時尚／大霈力壓小S當最貴氣女星　五行鑽鍊閃爆紅毯

>

▲▼ 金鐘紅毯珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲大霈穿Chou Chou簡潔俐落的兩截式白色禮服，搭配De Beers總值逾1300萬元的珠寶成為節目類金鐘獎紅毯最貴氣女星。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚（18日）登場，紅毯上最貴氣女星頭銜被李霈瑜（大霈）一舉拿下，穿戴總值超過1300萬元的De Beers珠寶力壓小S徐熙娣，大霈穿Chou Chou簡潔俐落的兩截式白色禮服，搭配De Beers華麗的Arpeggia高級珠寶五行鑽石項鍊、鑽石手環，優雅大氣。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲大霈戴的De Beers Arpeggia高級珠寶五行鑽石項鍊，6,800,000元。（圖／De Beers提供）

小S因黃色禮服肩膀上如翅膀一般華麗展開，不宜再戴繁複設計的項鍊，於是巧搭De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays鑽石垂墜式流蘇耳環，並戴上2款黃鑽戒指，呼應亮眼的禮服色調，展現紅毯女王氣勢。

▲▼ 金鐘紅毯珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲小S戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays 鑽石垂墜式流蘇耳環，6,800,000元。（圖／De Beers提供）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲小S同時搭配De Beers Aura高級珠寶2.33克拉橢圓形切割黃鑽戒指，2,660,000元。

造型搶眼的耳環是女星們登紅毯的最佳裝飾，任容萱則選戴Tiffany & Co. Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環以及同系列的High Tide 18K金耳環，存在感十足的線條即使沒鑲任何寶石依然吸睛；Lulu黃路梓茵選戴MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環、珍珠手鍊配俏麗黑色亮片禮服。而男星也精心打扮參與盛會，胡宇威將Boucheron Serpent Boheme鑽石耳環轉化為胸針佩戴，璀璨耀眼。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲任容萱戴Tiffany & Co. Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環，搭配同系列的High Tide 18K金耳環展現個性美。（圖／Tiffany提供）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲Lulu戴MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環、珍珠手鍊亮相。（圖／Lulu提供）

▲▼ 金鐘紅毯珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲胡宇威一身帥氣黑裝搭配Boucheron珠寶，非常亮眼。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲胡宇威將Boucheron Serpent Boheme鑽石耳環轉化為胸針佩戴，1,670,000元。

►金鐘時尚 ／小S「巨鳥禮服」全球僅一件史上最浮誇！陳柏霖輕鬆比帥

►蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴

關鍵字：

金鐘獎, 金鐘59, 金鐘紅毯, 2024金鐘獎, 金鐘時尚, 大霈, 小S, Lulu, 任容萱, 胡宇威, De Beers, Tiffany & Co., MIKIMOTO, Boucheron

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

風Luxury／寶格麗聯名傳奇電吉他　戴帥錶演奏超合拍

風Luxury／寶格麗聯名傳奇電吉他　戴帥錶演奏超合拍

TASAKI聯手植村秀推迷人彩妝　9色眼影盤精緻如小提包必收

TASAKI聯手植村秀推迷人彩妝　9色眼影盤精緻如小提包必收

Jennie迷你熱褲掛滿湯匙、叉子　網友打趣問「吃飯拿下來用」？

Jennie迷你熱褲掛滿湯匙、叉子　網友打趣問「吃飯拿下來用」？

楊祐寧黑色斯文錶超帥　卡地亞經典坦克錶納為收藏 維密天使回娘家　凱特摩絲、法國前第一夫人驚喜走秀 袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋 韓團Stray Kids鉉辰混搭卡地亞經典作　時髦穿搭猛放電 蕭敬騰曬愛妻13.33克拉巨鑽婚戒　戴7700萬Tiffany珠寶閃爆婚宴 杜娃黎波Hello Kitty胸罩外露火辣辣　性感又可愛內衣上萬元 TAG Heuer賽車錶致敬奪勝保時捷　陀飛輪自動盤像方向盤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面