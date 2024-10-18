金鐘時尚／大霈力壓小S當最貴氣女星　五行鑽鍊閃爆紅毯

▲大霈穿Chou Chou簡潔俐落的兩截式白色禮服，搭配De Beers總值逾1300萬元的珠寶成為節目類金鐘獎紅毯最貴氣女星。（圖／攝影中心攝）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮今晚（18日）登場，紅毯上最貴氣女星頭銜被李霈瑜（大霈）一舉拿下，穿戴總值超過1300萬元的De Beers珠寶力壓小S徐熙娣，大霈穿Chou Chou簡潔俐落的兩截式白色禮服，搭配De Beers華麗的Arpeggia高級珠寶五行鑽石項鍊、鑽石手環，優雅大氣。





▲大霈戴的De Beers Arpeggia高級珠寶五行鑽石項鍊，6,800,000元。（圖／De Beers提供）

小S因黃色禮服肩膀上如翅膀一般華麗展開，不宜再戴繁複設計的項鍊，於是巧搭De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays鑽石垂墜式流蘇耳環，並戴上2款黃鑽戒指，呼應亮眼的禮服色調，展現紅毯女王氣勢。











▲小S戴De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Light Rays 鑽石垂墜式流蘇耳環，6,800,000元。（圖／De Beers提供）

▲小S同時搭配De Beers Aura高級珠寶2.33克拉橢圓形切割黃鑽戒指，2,660,000元。

造型搶眼的耳環是女星們登紅毯的最佳裝飾，任容萱則選戴Tiffany & Co. Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環以及同系列的High Tide 18K金耳環，存在感十足的線條即使沒鑲任何寶石依然吸睛；Lulu黃路梓茵選戴MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環、珍珠手鍊配俏麗黑色亮片禮服。而男星也精心打扮參與盛會，胡宇威將Boucheron Serpent Boheme鑽石耳環轉化為胸針佩戴，璀璨耀眼。





▲任容萱戴Tiffany & Co. Elsa Peretti®經典作品Bone Cuff手環，搭配同系列的High Tide 18K金耳環展現個性美。（圖／Tiffany提供）





▲Lulu戴MIKIMOTO南洋珍珠鑽石耳環、珍珠手鍊亮相。（圖／Lulu提供）







▲胡宇威一身帥氣黑裝搭配Boucheron珠寶，非常亮眼。（圖／攝影中心攝）





▲胡宇威將Boucheron Serpent Boheme鑽石耳環轉化為胸針佩戴，1,670,000元。