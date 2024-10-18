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小S紅毯當《芝麻街》大鳥、典禮大魚尾禮服變烏蘇拉　1300萬珠寶上身超華麗

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記者李薇／台北報導　

第59屆金鐘獎18日晚間在台北流行音樂中心舉辦，稍早紅毯結束之後，頒獎典禮也是精采可期，不少藝人在紅毯上秀出完美好身材，頒獎的時候又換上不同的禮服，展現出對於頒獎典禮的重視態度，以下就分享多位換裝的藝人，快來看看哪一套最美！

＃小S 紅毯鮮黃大鳥禮服 VS 典禮烏蘇拉風魚尾黑裙

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

▲小S紅毯穿搭變《芝麻街》大鳥。（圖／攝影中心）

憑藉《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎的小S向來以辛辣犀利的言論，受到許多粉絲喜愛，這次登上紅毯也維持一貫大膽風格，挑選全球僅一件的大陸設計師品牌Windowsen的「大鳥禮服」，黃色薄紗層層堆疊出誇張的肩膀廓形，讓人眼睛一亮。

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

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▲典禮穿搭立刻變《小美人魚》烏蘇拉。（圖／elephantdee IG）

在頒獎典禮上，則是換穿了一套Harris Reed黑色大魚尾禮服，利用金色拼接裙襬與胸前，在不同的光線上散發多彩的色澤，細節搭配DE BEERS The Alchemist of Light高級珠寶系列的鑽石垂墜式耳環以及雙層疊戴式戒指，總價近1300萬元，非常具有女王氣勢。

＃LULU 紅毯Y2K、大亨小傳風 VS 典禮淚珠禮服

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

▲LULU這次紅毯上就換了兩套。（圖／sunnygirl800424 IG）

擁有多變主持風格的LULU以《綜藝大熱門》、《山裡來了熊孩子》入圍金鐘，已經入圍9次金鐘獎主持人獎項的她在紅毯上超敬業，先是以Y2K潮流拉滿的香港時裝設計師品牌CELINE KWAN的毛毛套裝亮相，接下來又以SHIATZY CHEN黑色薄紗拼接禮服，打造華麗的《大亨小傳》精緻感。

▲▼第59屆金鐘獎，《已故影視工作者VCR》引言，Lulu黃路梓茵。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲典禮上又搭配另一套禮服。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

到了頒獎典禮，可以發現她又換上一套黑色細肩帶方領的禮服，絲緞感的基底縫製立體閃鑽珠飾，就像是眼淚一樣，隨著動作閃出晶瑩透亮的光澤，搭配上金色短髮更顯俏麗。

＃莎莎 紅毯黑禮服秀腹肌 VS 典禮白紗露直角肩

▲莎莎 大霈 金鐘。（圖／三立提供）

▲莎莎帶腹肌展性感。（圖／三立提供）

在紅毯上身穿黑色不規則禮服大秀腹肌的莎莎，利用腰間鏤空以及裙襬開衩，大秀好身材，腳踩RENE CAOVILLA鞋履經典Cleo蛇型水鑽跟鞋，打造出奢華的細節。

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

▲▼ 。（圖／IG、攝影中心）

▲典禮換一套白色禮服亮相。（圖／saaaaaaasaaaaaaa IG）

在典禮尾聲可以發現她換了一套白色禮服登場，落肩的皺褶設計垂落在肩膀上，展現出纖細直角肩，高岔設計秀出修長美腿，利用Swarovski的珠寶裝點細節，讓整體造型更加完整。

關鍵字：

小S, 莎莎, LULU, 金鐘獎, 第59屆金鐘獎, 紅毯, 時尚, Harris Reed, DE BEERS

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