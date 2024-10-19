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NewJeans Hanni帶起UGG雪靴風潮！厚底高跟同款、泰迪熊外套軟萌登場

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記者鮑璿安／台北報導

韓團NewJeans 成員Hanni 日前成為了鞋履品牌UGG的品牌大使，為大家示範潮流系的秋冬穿搭，而她全身的話題同款單品也終於在台販售，UGG與BEAMS 誠品南西店推出獨家首賣鞋款及外套，作為期間販售，千萬不要錯過了。

▲UGG 。（圖／品牌提供）

▲UGG 。（圖／品牌提供）

▲NewJeans 成員Hanni 日前成為了鞋履品牌UGG的大使，為大家示範潮流系的秋冬穿搭。（圖／品牌提供）

▲UGG 。（圖／品牌提供）

▲(HANNI 同款)Classic Twin Seam New Heights $7280。（圖／品牌提供）

▲UGG 。（圖／品牌提供）

▲(BEAMS獨家首賣) New Heights Platform Mini $7880。（圖／品牌提供）

▲UGG 。（圖／品牌提供）

本季UGG走向厚底靴的趨勢，首賣的商品 New Height Platform系列主推超長靴Xtra及Platform Mini，將高跟鞋的元素結合雪地靴帶來搶眼的廓形，側面有拉鏈設計方便穿脫，擁有延伸腿部曲線的視覺效果，此系列在 UGG Platform系列搶先在BEAMS誠品南西全台獨賣，從10月18日持續至10月27日為期10天。

Hanni 在形象照中則演繹Classic Twin Seam New Heights ，還穿上毛絨感十足的外套Emmalynn UGG fluff Pufer Jacket，簡直像是泰迪熊般，療癒又可愛。此外，Classic Mini Dipper鞋款則將襪套細節選用異材質拼接，移植到經典雪靴，採用5CM 的厚底加長腿部的新高度，也是嬌小女孩要關注到的人氣款式。

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲▼Simone Rocha x Crocs台灣發售 。（圖／品牌提供）

▲珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人 。（圖／品牌提供）

此外，聊到今年度的夢幻聯名鞋履，Simone Rocha X Crocs系列想必榜上有名吧！在時尚迷引頸期盼之下，全新的秋冬聯名在10月17日於Simone Rocha台北大安旗艦店獨家限量開賣，與全球同步發售。珍珠元素是Simone Rocha標誌性的設計語言，與Crocs的夢幻聯動早就圈粉不少人，最新秋冬聯名款中，延續Crocs經典厚底與高跟款式，更增加兩款短靴型與毛絨拖鞋，打造充滿季節感的造型。此次分別有鉚釘厚底洞洞鞋 、人魚高跟洞洞鞋、加絨雲朵洞洞鞋、鉚釘造型娃娃短靴，維持舒適腳感的同時，也帶來滿滿的奢華元素。

關鍵字：

韓團, NewJeans, Hanni, UGG, BEAMS

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