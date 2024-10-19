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金鐘時尚總覽 ／曾敬驊破尺度開扣曬腹肌！劉俊謙變白馬王子合體郭雪芙

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記者鮑璿安／台北報導

2024年第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在今19日晚登場，而星光大道於17：00開始，將由楊小黎、侯彥西主持，典禮主持人則是由姚淳耀接下。本屆看點除了《不夠善良的我們》的雙女主角林依晨、許瑋甯一同角逐「迷你劇集（電視電影）女主角獎」，劉俊謙、郭雪芙、曾敬驊、彭千祐等人也都將步上紅毯，《ET FASHION》本篇將即時更新此次星光大道、頒獎典禮上的名人造型亮點。

劉俊謙、郭雪芙

▲郭雪芙劉俊謙。（圖／攝影中心攝）

▲郭雪芙劉俊謙。（圖／攝影中心攝）

▲劉俊謙 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲《此時此刻》劉俊謙、郭雪芙。（圖／記者李毓康攝）

劉俊謙以戲劇《此時此刻》入圍戲劇節目男主角獎項，他的紅毯造型也是大家相當期待的，這次化身白馬王子，身穿CELINE HOMME 白色經典西服系列，搭配棉質府綢襯衫，是很經典正式的風格，5600萬元Tiffany & Co. 珠寶加持，點綴奢華星光。郭雪芙換上平口黑色禮服，開出高衩曬美腿曲線，佩戴寶格麗約500萬珠寶很迷人。

曾敬驊

▲曾敬驊 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲曾敬驊。（圖／攝影中心攝）

曾敬驊這次的造型太性感了，演繹不規則剪裁的西裝外套，將條紋襯衫下方的扣子一一打開露出緊實的腹肌線條，約498萬元Boucheron珠寶加持之下，將個人風格和紅毯的正式感平衡得相當完美。

李銘忠

▲李銘忠 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲李銘忠。（圖／記者林敬旻攝）

李銘忠穿著Ralph Lauren Purple Label 2022早秋系列正裝，經典深藍色雙排扣設計搭配俐落的劍領，完美演繹低調奢華的風格。

黑嘉嘉

▲黑嘉嘉 彭千祐 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲黑嘉嘉 。（圖／攝影中心攝）

黑嘉嘉的這套圍棋棋譜禮服來自APUJAN，超有她個人亮點，用了黑嘉嘉圍棋教室推薦的代表性對弈棋譜，將這些棋譜印製成布料再縫製而成禮服。

彭千祐

▲黑嘉嘉 彭千祐 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲彭千祐。（圖／攝影中心攝）

新生代男神彭千祐此次穿著Emporio Armani西裝外套，極簡剪裁勾勒出優越的寬肩線條，恰到好處彰顯宛如衣架子般的完美比例，搭配上眼鏡有種斯文氣息，結合Cartier胸針以及Christian Louboutin鞋履收尾，來勢洶洶要搶紅毯最帥寶座。

方志友

▲傅孟柏 方志友金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲《有生之年》方志友。（圖／記者林敬旻攝）

《有生之年》方志友穿著閃亮鑽飾禮服現身，戲劇性的U型領口細節非常有氣勢，如同披上星光超亮眼，搭配Boucheron寶詩龍珠寶奢華無比。

傅孟柏

▲傅孟柏 方志友金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲《美食無間》傅孟柏。（圖／記者林敬旻攝）

傅孟柏身穿緞面光澤感的西裝外套搭配襯衫，略帶休閒的寬鬆剪裁相當適合他，長項鍊的巧妙搭配盡顯俐落有型。

吳子霏

▲吳子霏 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲吳子霏 。（圖／攝影中心攝）

李李仁

▲李李仁 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲李李仁。（圖／攝影中心攝）

入圍「戲劇節目男配角獎」的李李仁選擇BOSS 深色絲絨禮服式成套西裝，配合絲棉混紡襯衫帶來正式感。

苗可麗、巫建和

▲巫建和 苗可麗 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲巫建和 苗可麗 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲苗可麗、巫建和。（圖／攝影中心攝）

苗可麗以閃片禮服搭配劍領外套營造俐落氛圍，巫建和則詮釋出全黑的簡潔風格，將重點留給Boucheron約194萬珠寶。

鍾瑶、孫可芳

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《何百芮的地獄毒白》孫可芳、鍾瑶。（圖／記者林敬旻攝）

▲《何百芮的地獄毒白》鍾瑶、孫可芳。（圖／記者林敬旻攝）

鍾瑶本次以《何百芮的地獄毒白》入圍戲劇節目女配角獎，一向是紅毯常勝軍的她，這回選擇CELINE BY HEDI SLIMANE 珠飾刺繡蕾絲訂製禮服，展現清新俐落的特質，搭配2364萬元Harry Winston珠寶，一雙黑色繫帶高跟鞋收尾，整體比例依舊很完美。孫可芳則以藍色褶皺禮服與紅毯形成對比，佩戴近1000萬元Tiffany珠寶，以獨特仙氣脫穎而出。

LULU黃路梓茵、許莉廷

▲Lulu金鐘59 。（圖／攝影中心攝）

▲Lulu金鐘59 。（圖／攝影中心攝）

▲LULU黃路梓茵、許莉廷《此時此刻》劇組團隊。（圖／記者林敬旻攝）

LULU黃路梓茵換上HISU PARK 立體蝴蝶結裝飾的深色禮服，裙身之間蔓延的線條感很有張力，價值3600萬元伯爵珠寶加持，散發一柔一剛的特性。入圍最佳新人獎的許莉廷 LinLi Boutique 的高級訂製公主系列款《Tiana》禮服，將法國宮廷瓷器的鳶尾花菱形圖騰由小到大排列，並以古銅金管珠與黑色亮片縫製而成，搭配隨興的袖套呼應禮服，優雅隨性。

詹子萱

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《愛愛內含光》 詹子萱。（圖／記者林敬旻攝）

▲ 詹子萱。（圖／記者林敬旻攝）

詹子萱換上緞帶蕾絲元素的夢幻禮服，將甜美和溫柔平衡得十分完美。

潘儀君

▲潘儀君 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲潘儀君 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲《八尺門的辯護人》潘儀君。（圖／記者林敬旻攝）

潘儀君時隔 22 年再度站上金鐘紅毯，穿著 LinLi Boutique鑲鑽晚裝，簡約俐落的設計襯托出她不凡的氣質，荷葉邊圓領、大片露背剪裁，彷彿自帶星光。

楊銘威

▲金鐘59 楊銘威。（圖／攝影中心攝）

▲《此時此刻》楊銘威。（圖／記者林敬旻攝）

《此時此刻》楊銘威穿著建築廓形的設計師品牌西裝，搭配Tiffany & Co.珠寶，直言要佩戴最少的配件，用顏值搶下紅毯第一帥。

吳奕蓉

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不可饒恕的人》吳奕蓉、導演陳彥宏、監製鄭詠中。（圖／記者林敬旻攝）

▲《不可饒恕的人》吳奕蓉。（圖／記者林敬旻攝）

入圍「迷你劇集（電視電影）最佳女配角獎」的吳奕蓉，穿著LETOII ATELIER 經典ALEXIA黑絲絨絲緞訂製服，穿戴PIAGET總價約三千六百萬珠寶。

范逸臣

▲范逸臣 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲范逸臣。（圖／攝影中心攝）

羅宏正

▲金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲《客家尋味劇場-女孩上場2》羅宏正。（圖／記者林敬旻攝）

羅宏正以《客家尋味劇場-女孩上場2》入圍戲劇節目男配角獎，他換上CELINE HOMME 條紋絲絨平駁領羊毛外套，搭配棉質府綢襯衫，選擇了相對潮流的斜紋桑蠶絲窄領帶疊搭出新意，而伯爵珠寶與腕錶價值420萬，顯得很有氣場。

姚淳耀

▲金鐘59姚淳耀。（圖／攝影中心攝）

▲典禮主持人姚淳耀。（圖／記者林敬旻攝）

典禮主持人姚淳耀登上紅毯了，他選擇CELINE HOMME 羊皮革直身剪裁外套搭配柔軟羊皮革牛仔褲，維持他個人的斯文帥氣感，珠寶方面則是價值2800萬的伯爵鑽錶與戒指，加持出奢華感。

楊小黎、侯彥西

▲金鐘59 楊小黎 侯彥西。（圖／攝影中心攝）

▲金鐘59 楊小黎 侯彥西。（圖／攝影中心攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，楊小黎（左）、侯彥西 。（圖／記者林敬旻攝）

星光大道主持人楊小黎、侯彥西打頭陣步上紅毯，楊小黎身穿充滿童話夢幻氛圍的傘狀禮服，配戴TASAKI balance系列balance parallel項鍊，完美勾勒頸部線條，侯彥西則是選擇中式立領襯衫搭配復古刺繡西裝。

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金鐘獎, 金鐘59, 金鐘紅毯, 2024金鐘獎, 金鐘時尚, 楊小黎, 侯彥西

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