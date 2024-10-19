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金鐘時尚／雷嘉汭深溝配5900萬珠寶最貴氣　林心如蛇鍊好霸氣

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▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲雷嘉汭穿Gucci禮服搭配總值高達5900萬元的De Beers鑽石珠寶閃耀金鐘獎。（圖／De Beers提供）

記者陳雅韻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯上千萬級珠寶齊發，最貴氣頭銜被入圍「迷你劇集最佳女主角」的雷嘉汭一舉擒下，戴上De Beers總值近5900萬元的珠寶閃耀紅毯，而男星華麗程度也不遑多讓，劉俊謙佩戴總價約5600萬元的Tiffany & Co.珠寶緊追在後，尤其是領口別的石上鳥胸針成功聚焦，綜觀今年金鐘獎紅毯，短頸鍊、巨鑽戒與動物造型珠寶最受明星們青睞。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲雷嘉汭De Beers The Alchemist of Light 高級珠寶系列Atomique 鑽石領片項鍊，50,850,000元。（圖／De Beers提供）

華麗短頸鍊
雷嘉汭身穿Gucci特別空運來台的低胸黑色禮服配長靴，既性感又帥氣，她再搭上De Beers The Alchemist of Light 高級珠寶系列的 Atomique 鑽石領片項鍊、同系列鑽石手鐲以及Arpeggia三行鑽石戒指與Dewdrop鑽石戒指，盡顯自信魅力；而以《何百芮的地獄毒白》入圍戲劇節目女配角獎的鍾瑶，身穿大露美背的黑色禮服搭配海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑲嵌26.00克拉海瑞溫斯頓 Winston Cluster系列鑽石項鍊，同樣吸睛。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲林心如戴著寶格麗總價約2600萬元的珠寶展現氣勢。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲林心如搭配寶格麗SERPENTI系列頂級祖母綠與鑽石項鍊。（圖／寶格麗提供）

▲鍾瑶 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲鍾瑶大露美背，同時搭配Harry Winston超過2300萬元珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲鍾瑶選戴海瑞溫斯頓 Winston Cluster系列鑽石項鍊。

耀眼巨鑽戒
賈靜雯以低胸禮服搭配Boucheron約4724萬珠寶走紅毯，除了長耳環，最驚人的是指間的Boucheron Vendome Lisere鑽戒主鑽重達8.06克拉，價值約42,900,000元；首次以演員身份角逐「戲劇節目最具潛力新人獎」的黃路梓茵Lulu，也戴上約2200萬元的5.01克拉單顆梨形切割E、VVS2等級鑽戒亮相，單顆重量級美鑽果然是百搭款。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲賈靜雯以低胸禮服搭配Boucheron約4724萬珠寶吸睛。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲賈靜雯指間的Boucheron Vendome Lisere鑽戒主鑽重達8.06克拉，約42,900,000元。（圖／Boucheron提供）
▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲黃路梓茵Lulu佩戴總價約3600萬元伯爵珠寶出席金鐘獎。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲Lulu所戴的伯爵鑲嵌單顆梨形切割5.01克拉美鑽戒指，約22,000,000元。

動物好吸睛
動物造型珠寶在本屆金鐘獎大放異彩，特別受到男明星們喜愛，劉俊謙領口別的Tiffany標誌性Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥高級珠寶系列胸針，主石是超過15克拉濃彩黃鑽鑽石，因此身價非凡。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲劉俊謙身上的Tiffany珠寶行頭高達5600萬元。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲劉俊謙搭配的Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥高級珠寶系列鑲嵌15克拉濃彩黃鑽胸針。（圖／Tiffany提供）

露腹肌走紅毯的曾敬驊，搭配Boucheron可愛寵物貓Wladimir Cat戒指，巧妙之處在於主石為藍色坦桑石，巧妙呼應他敞開扣子的藍襯衫；身穿黑色正裝的李銘忠，則別著卡地亞Panthère de Cartier美洲豹胸針出席，展現優雅的紳士風範。

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲曾敬驊露腹肌走紅毯很吸睛。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲曾敬驊巧搭Boucheron Wladimier貓咪藍色坦桑石戒指，4,290,000元。

▲▼金鐘珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲李銘忠黑色正裝別著卡地亞Panthère de Cartier美洲豹胸針很亮眼。（圖／攝影中心攝）


▲▼ 金鐘珠寶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹胸針，6,500,000元。（圖／卡地亞提供）

►金鐘時尚總覽 ／林依晨火辣深V穿褲裝壓軸登場！許瑋甯流蘇禮服搶最美

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