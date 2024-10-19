fb ig video ETtoday search mobile

金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名

>

記者李薇／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在19日登場，紅毯上星光熠熠，今年大咖演員特別多，各個使出渾身解數在紅毯上秀出最棒的自己，《ET FASHION》也在官方IG舉辦紅毯穿搭票選活動，今年紅毯5美由郭雪芙性感奪冠，吳子霏、黑嘉嘉分別拿下二、三名，可見具有設計感又可以展現女星身材的服裝，很受到粉絲喜愛。

第五名：方志友

▲傅孟柏 方志友金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲方志友穿搭超級閃。（圖／攝影中心攝）

在金鐘前夕跌倒造成腳板骨裂的方志友，在紅毯仍以輪椅現身，整件閃鑽質感的禮服在胸前大U領的設計，展現出華麗閃耀的繽紛視覺，在光線的照射下非常耀眼，搭配Boucheron寶詩龍珠寶帶出精緻細節，自然放下的短髮讓造型相當俐落，完全不會有過多焦點的複雜感。

第四名：賈靜雯

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《此時此刻》賈靜雯。（圖／記者李毓康攝）

▲賈靜雯亂髮更顯女人味。（圖／攝影中心攝）

賈靜雯以《此時此刻》入圍金鐘女主角獎，精湛的演技呼聲很高，這次在紅毯她以David Koma黑色深U禮服大秀性感美胸，天鵝絨質感的曲線與簡約的裙襬線條，裸露得性感又恰到好處，搭配價值4724萬元Boucheron珠寶，短髮稍顯凌亂的美感，特別優雅大氣。

第三名：許瑋甯

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

▲許瑋甯羽毛禮服超美。（圖／攝影中心攝）

才剛剛拿下金鐘迷你劇女主角的許瑋甯在紅毯與柯震東一同出場，她選擇了Sophie Couture 2023/SS手工黑色平口拼接羽毛流蘇禮服，黑色平口設計在裙襬運用閃鑽羽毛打造絕美圖騰，疊搭APM Monaco系列珠寶，僅使用耳環、手鐲等單品，把脖子線條留給禮服，整個人盡顯仙氣。

第二名：吳子霏

▲吳子霏 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲吳子霏大秀美背。（圖／攝影中心攝）

女星向來在紅毯上喜歡華麗簡約的設計，《鹽水大飯店》演員吳子霏這次則是挑選了Y/PROJECT咖啡色格紋設計的禮服，因為布料本身已經有花紋，所以在剪裁上更顯簡單大方，性感的大露背在轉身瞬間讓人眼睛一亮，有點像是耳骨設計的耳環，成為全身上下最閃耀的焦點。

第一名：郭雪芙

▲郭雪芙劉俊謙。（圖／攝影中心攝）

▲郭雪芙上下都露超性感。（圖／攝影中心攝）

憑藉《此時此刻》入圍戲劇節目女主角獎的郭雪芙登上紅毯超辣，她換上MARK BUMGARNER平口黑色禮服，愛心領卡肩袖子的設計，讓整個人氣場全開，露出性感直角肩，更狂的是連裙襬都開出高衩，直達大腿根部，纖細又雪白的美腿簡直美到不行，佩戴寶格麗約500萬珠寶，散發高貴氣息。

關鍵字：

金鐘59, 金鐘獎, 時尚, 方志友, 賈靜雯, 吳子霏, 許瑋甯, 郭雪芙

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

金鐘時尚總覽 ／林依晨火辣深V穿褲裝壓軸登場！許瑋甯流蘇禮服搶最美

金鐘時尚總覽 ／林依晨火辣深V穿褲裝壓軸登場！許瑋甯流蘇禮服搶最美

金鐘時尚／雷嘉汭深溝配5900萬珠寶最貴氣　林心如蛇鍊好霸氣

金鐘時尚／雷嘉汭深溝配5900萬珠寶最貴氣　林心如蛇鍊好霸氣

金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名

金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名

金鐘五美／網友票選任容萱紅毯最美　莎莎差0.6分緊追在後 你有機會發橫財嗎？超準心測探究內在能力與財運 侯佩岑「法式指甲」遇到瓶頸　笑嘆：美甲的盡頭是單色 金鐘時尚總覽／小S「巨鳥禮服」全球僅一件最浮誇！陳柏霖輕鬆比帥 金鐘時尚／吳姍儒炸出性感事業線　產後復出當最美主持人 小S紅毯當《芝麻街》大鳥、典禮變烏蘇拉　1300萬珠寶上身超華麗 Seiko奪日本設計大獎　「功能多依然具高可視性」勝出

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面