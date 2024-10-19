金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名

記者李薇／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮在19日登場，紅毯上星光熠熠，今年大咖演員特別多，各個使出渾身解數在紅毯上秀出最棒的自己，《ET FASHION》也在官方IG舉辦紅毯穿搭票選活動，今年紅毯5美由郭雪芙性感奪冠，吳子霏、黑嘉嘉分別拿下二、三名，可見具有設計感又可以展現女星身材的服裝，很受到粉絲喜愛。

第五名：方志友

▲方志友穿搭超級閃。（圖／攝影中心攝）

在金鐘前夕跌倒造成腳板骨裂的方志友，在紅毯仍以輪椅現身，整件閃鑽質感的禮服在胸前大U領的設計，展現出華麗閃耀的繽紛視覺，在光線的照射下非常耀眼，搭配Boucheron寶詩龍珠寶帶出精緻細節，自然放下的短髮讓造型相當俐落，完全不會有過多焦點的複雜感。

第四名：賈靜雯

▲賈靜雯亂髮更顯女人味。（圖／攝影中心攝）

賈靜雯以《此時此刻》入圍金鐘女主角獎，精湛的演技呼聲很高，這次在紅毯她以David Koma黑色深U禮服大秀性感美胸，天鵝絨質感的曲線與簡約的裙襬線條，裸露得性感又恰到好處，搭配價值4724萬元Boucheron珠寶，短髮稍顯凌亂的美感，特別優雅大氣。

第三名：許瑋甯

▲許瑋甯羽毛禮服超美。（圖／攝影中心攝）

才剛剛拿下金鐘迷你劇女主角的許瑋甯在紅毯與柯震東一同出場，她選擇了Sophie Couture 2023/SS手工黑色平口拼接羽毛流蘇禮服，黑色平口設計在裙襬運用閃鑽羽毛打造絕美圖騰，疊搭APM Monaco系列珠寶，僅使用耳環、手鐲等單品，把脖子線條留給禮服，整個人盡顯仙氣。

第二名：吳子霏

▲吳子霏大秀美背。（圖／攝影中心攝）

女星向來在紅毯上喜歡華麗簡約的設計，《鹽水大飯店》演員吳子霏這次則是挑選了Y/PROJECT咖啡色格紋設計的禮服，因為布料本身已經有花紋，所以在剪裁上更顯簡單大方，性感的大露背在轉身瞬間讓人眼睛一亮，有點像是耳骨設計的耳環，成為全身上下最閃耀的焦點。

第一名：郭雪芙

▲郭雪芙上下都露超性感。（圖／攝影中心攝）

憑藉《此時此刻》入圍戲劇節目女主角獎的郭雪芙登上紅毯超辣，她換上MARK BUMGARNER平口黑色禮服，愛心領卡肩袖子的設計，讓整個人氣場全開，露出性感直角肩，更狂的是連裙襬都開出高衩，直達大腿根部，纖細又雪白的美腿簡直美到不行，佩戴寶格麗約500萬珠寶，散發高貴氣息。