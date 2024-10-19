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金鐘5帥 ／彭千祐衣架子登最帥男神寶座　「白馬王子」劉俊謙緊追

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記者陳雅韻／台北報導

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮星光熠熠，男神們齊聚一堂，爭最帥頭銜格外激烈，《ET FASHION》在官方IG限時動態舉辦最帥最美的票選活動，請網友以滿分10分為標準評分紅毯前5帥，最終由新生代男神彭千祐以9.52分奪下紅毯最帥榮銜，險勝緊追在後獲得9.50分的劉俊謙，接續排名為謝展榮、李銘忠、賀軍翔，各個都是穿搭高手。

第一名：彭千祐 9.52分

▲▼ 金鐘五帥 。（圖／攝影中心攝）

▲彭千祐穿Emporio Armani搭卡地亞珠寶，被《ET FASHION》粉絲評為金鐘紅毯第一帥。（圖／攝影中心攝）

今年金鐘戲劇類頒獎典禮紅毯上，無論男女明星都熱愛黑色服裝，要穿出特色除了靠服裝獨特剪裁，配件也是亮點。被《ET FASHION》粉絲評為紅毯第一帥的彭千祐，身穿Emporio Armani黑裝展現完美的身材比例，特別是寬褲設計讓黑裝看起來一點也不無聊，他巧搭卡地亞珠寶並戴上眼鏡，斯文有型。

第二名：劉俊謙 9.50分

▲▼ 金鐘五帥 。（圖／攝影中心攝）

▲被網友評為第二帥的劉俊謙以CELINE HOMME白色經典西服系列配Tiffany 5600萬元珠寶閃耀紅毯。（圖／攝影中心攝）

帥度緊追在後的劉俊謙，是五帥當中唯一的「白馬王子」，他選穿CELINE HOMME白色經典西服，搭配黑色棉質府綢襯衫，最特別是身上共戴上5600萬元的Tiffany & Co.珠寶，尤其是領口別著Jean Schlumberger by Tiffany石上鳥高級珠寶系列鑲嵌15克拉濃彩黃鑽胸針，成功聚焦。

第三名：謝展榮 9.32分

▲▼ 金鐘五帥 。（圖／攝影中心攝）

▲第三帥由身穿合身剪裁黑西裝的謝展榮拿下。（圖／攝影中心攝）

以《有生之年》摘下戲劇節目最具潛力新人獎的謝展榮，穿合身剪裁的全黑西裝被《ET FASHION》粉絲評為第三帥，相當風光；李銘忠與賀軍翔則完美展現紳士風範，李銘忠穿著Ralph Lauren Purple Label 2022早秋系列正裝並別上卡地亞美洲豹胸針，賀軍翔則捨棄領帶或領結只露出寶格麗項鍊與腕錶，自帶氣場盡顯自信風采。

第四名：李銘忠 9.22分

▲▼ 金鐘五帥 。（圖／攝影中心攝）

▲李銘忠以正裝搭配卡地亞美洲豹胸針，展現紳士風範奪第四帥。（圖／攝影中心攝）

第五名：賀軍翔 9.20分

▲▼ 金鐘五帥 。（圖／攝影中心攝）

▲賀軍翔穿GIVENCHY經典提花刺繡正式晚宴套裝配寶格麗珠寶與名錶，被《ET FASHION》粉絲評為紅毯第五帥。（圖／攝影中心攝）

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