金鐘時尚／姚淳耀主持閃耀2500萬伯爵鑽錶　李銘順奪獎卡地亞相伴

▲擔任金鐘獎主持人的姚淳耀，戴伯爵總價2800萬元的鑽錶與最新Possession鑽戒亮相。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

挑起第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮主持大任的姚淳耀，是今（19日）晚最耀眼的男星，因為他穿戴伯爵（PIAGET）總價約2800萬元的最新Possession系列珠寶與鑽錶登場，光是手腕上的PIAGET Polo奢華鑽石陀飛輪腕錶定價就高達2500萬元，讓拿著麥克風主持的他，隨時都能閃耀吸睛。

▲姚淳耀佩戴伯爵Polo Emperador系列18K白金鑽石陀飛輪腕錶，約25,000,000元。



姚淳耀所戴的PIAGET Polo Emperador系列18K白金鑽石陀飛輪腕錶，於錶框、錶耳與鏤空面盤上的陀飛輪、自動盤的外圈，共鑲嵌1132 顆總重約18.02克拉的美鑽，搭載自製1270P自動上鍊超薄陀飛輪機芯，華美無比。

▲李銘順憑藉《八尺門的辯護人》拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」，手腕上戴著卡地亞金錶。（圖／攝影中心攝）

▲李銘順佩戴卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶，2,360,000元。（圖／卡地亞提供）

鏤空錶似乎是本屆金鐘錶男星們的最愛，憑藉《八尺門的辯護人》本屆金鐘獎「迷你劇集（電視電影）男主角獎」的李銘順，陪他開心收下第四座金鐘獎的名錶，正是卡地亞（Cartier）18K金Santos de Cartier鏤空腕錶，即便沒有鑲嵌華麗寶石，依然靠通透設計吸引目光；賀軍翔戴寶格麗（BVLGARI）OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS 鏤空八日腕錶也有同樣搶眼效果，且整只錶相當纖薄，與正裝完美搭配。

▲賀軍翔戴寶格麗OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS 鏤空八日腕錶。（圖／寶格麗提供）

以《華麗計程車行》入圍「戲劇節目男配角獎」的李李仁，則靠亮色錶盤為整體黑色正裝造型增色，佩戴TAG Heuer Carrera計時腕錶湖水綠款，此色調是向賽車運動歷史致敬，搭配鍍銠時標與指針，並採用「Glassbox」拱形藍寶石水晶錶鏡，都流露復古味道，也彰顯品牌的賽車魂。





▲角逐戲劇節目男配角獎的李李仁佩戴TAG Heuer Carrera 計時腕錶湖水綠款。（圖／攝影中心攝）





▲李李仁佩戴的TAG Heuer Carrera 計時腕錶湖水綠款，215,400元。（圖／TAG Heuer提供）