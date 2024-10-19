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金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」

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記者李薇／台北報導

第59屆金鐘獎在18、19日兩天登場，在典禮開始之前都有明星走上紅毯，當然不免俗的要比拼一番，時尚部落客個人意見也發表見解，在19日戲劇類紅毯的穿搭上，他認為，林依晨的格紋褲裝像是衣穿人，側面拖長的裙襬像是「特價寢具組的被單」，許瑋甯的禮服圖案很像精蟲游向卵子的人體奧妙。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》林依晨。（圖／記者李毓康攝）

▲林依晨禮服像特價被單。（圖／攝影中心）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》許瑋甯 。（圖／記者李毓康攝）

▲許瑋甯禮服很像顯微鏡下的受孕過程。（圖／攝影中心）

戲劇類紅毯有許多明星登場，個人意見對於這次女星的穿搭，褒貶不一，他覺得，苗可麗迷你洋裝搭配緞面西裝外套的風格，很像是一個怕冷的迪斯可球；孫可芳看起來像小朋友從幼稚園帶回家的某種花燈或拼貼畫，又因為收在書包裡弄皺了；另外，黑嘉嘉的棋譜拼貼風格禮服雖具巧思，但好像開黑白切小吃老闆娘身上會有的雙色複寫紙。

▲巫建和 苗可麗 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲苗可麗變成迪斯可球。（圖／攝影中心）

金鐘。（圖／攝影中心）

▲孫可芳則像是小孩的勞作作品。（圖／攝影中心）

▲黑嘉嘉 彭千祐 金鐘59。（圖／攝影中心攝）

▲個人意見認為用複寫紙感覺也能做成禮服。（圖／攝影中心）

在男星的部分，今年有不少大膽嘗試的例子，個人意見表示，柯震東的衣服不夠正式，比較像台北時裝周的街拍；侯彥西的刺繡深紫紅色西裝外套，頗有結婚典禮上的丈母娘之風；曾敬驊露腹肌算是紅毯一大突破，但衣服深藍搭黑有點怪。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《不夠善良的我們》柯震東。（圖／記者李毓康攝）

▲柯震東走紅毯不夠正式。（圖／攝影中心）

金鐘。（圖／攝影中心）

▲侯彥西頗有丈母娘感。（圖／攝影中心）

當然時尚穿搭也有讓個人意見覺得可圈可點的藝人，他表示，林心如的黑色禮服經典又大器，項圈式的珠寶和深深的領口搭配起來十分恰當；蔡健雅出其不意的選擇藍色丹寧布，經典禮服輪廓裡用材質做變化，令人印象深刻；鍾瑶身穿精細刺繡和禮服修身輪廓，微微的布料透視顯得非常性感，搭配的珠寶和鞋也恰到好處。

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《有生之年》林心如。（圖／記者李毓康攝）

▲林心如穿搭很大器。（圖／攝影中心）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，蔡健雅。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡健雅的禮服材質很特別。（圖／攝影中心）

▲鍾瑤。（圖／攝影中心）

▲鍾瑶性感又搭配得很好。（圖／攝影中心）

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