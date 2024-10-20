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洛杉磯Polar Playground棉花糖能多療癒？　等兩小時都願意

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▲洛杉磯甜點店Polar Playground。（圖／翻攝Polar Playground IG）

▲洛杉磯甜點店Polar Playground的棉花糖作品。（圖／翻攝Polar Playground IG）

記者蔡惠如／綜合報導

棉花糖總給人療癒的感覺，輕輕捲出的白色糖絲，擁有簡單卻滿滿的幸福感，但當你覺得普通的棉花糖已經夠療癒了，在美國洛杉磯 Polar Playground賣的棉花糖，將會開啟你對於這傳統點心的新境界。

 
 
 
 

Polar Playground這間棉花糖冰淇淋店以其精緻的卡通造型棉花糖出名，從寶可夢到宮崎駿的角色，每一個都仿佛從螢幕裡走出來一樣栩栩如生。七彩的糖絲在眼前飛舞，漸漸成型成這些熟悉的卡通人物，真的是視覺和味覺的雙重享受！

 
 
 

Polar Playground 的造型棉花糖價格大約在 20 美元左右，份量超大，絕對夠一整家人一起分享。除了棍子以外，棉花糖上的每一個部分都可以吃，讓這個甜點更加有趣又美味。

不過Polar Playground的棉花糖是現點現做，無法預訂，加上人氣超高，排隊時間可能需要兩到三個小時。但已經買過的人都說，一切都很值得。從看到製作過程到最後拿到成品，都是滿滿的驚喜，特別是當看到小孩滿臉驚奇和快樂時，那等待時間都覺得很短啦。

 
 
 

除了可愛的造型棉花糖，Polar Playground 還提供冰淇淋、聖代、爆米花和奶昔等多種選擇，每一樣搭配都讓人垂涎欲滴。如果有機會經過洛杉磯，真的可以停下腳步，來這裡享受一下這個既療癒又美味的甜點店。

關鍵字：

甜點, 棉花糖, 美食, 洛杉磯, PolarPlayground

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