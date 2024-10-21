楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦





▲楊謹華與圈外老公Ben一同飛往比利時 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

楊謹華第8次入圍金鐘獎，終於以《不良執念清除師》奪得最佳女配角獎項，而她戲外深受時尚品牌青睞，日前受邀飛往Delvaux的故鄉比利時，圈外老公Ben也相伴，一同參訪品牌位於布魯塞爾總部Arsenal內的Atelier工坊和博物館，楊謹華以一身俐落優雅的服裝，手拿標誌性的Brillant包款漫步在布魯塞爾大廣場上，展現她迷人氣質。





▲楊謹華演繹Brillant MM L’Humour手袋、Brillant Mini Surpiqué 茶色手袋。（圖／品牌提供）



楊謹華換上簡單的排扣夾克搭配牛仔褲，休閒面貌結合這次的重點包款，手提以馬格利特畫作為靈感的Brillant MM L’Humour手袋，在博物館內的美照看起來格外帥氣。另外一套造型則是相對溫柔、帶有秋冬季節感的毛衣和裙裝，楊謹華以Brillant Mini Surpiqué 茶色手袋呼應，包款矚目的廓形，加上外縫線的設計與柔軟的皮質，作為品牌明星手袋當之無愧。

▲楊謹華選擇低調俐落的黑色禮服。（圖／官方提供）





▲Indomptables de Cartier 美洲豹與斑馬手環以及Panthère de Cartier 美洲豹戒指加持。（圖／品牌提供）

楊謹華在第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮則選擇Tom Ford低調俐落的黑色禮服，削肩設計和大片鏤空線條是亮點所在，露出白皙美背和深V將性感和帥氣完美平衡。珠寶選擇上也相當有看點，以卡地亞（Cartier）Indomptables de Cartier 美洲豹與斑馬手環以及Panthère de Cartier 美洲豹戒指加持，總價值超過360萬，造型簡潔有力，不負眾望奪得「戲劇節目女配角獎」。