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專業整理師建議換季收納4法則　注意防潮很重要

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▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

每當季節變換，天氣開始變涼，家裡的衣物、被褥以及各式生活用品也到了需要重新整理的時候。換季收納不只讓空間變得更整齊，還可以讓你更輕鬆找到需要的東西。特力屋專業整理師建議4個換季收納法則，幫助你快速收拾、保持環境舒適。

法則一：「斷捨離」精簡物品
換季的第一步是進行物品篩選，這不只是收拾，也是重新審視自己生活的機會。先看看衣櫃裡是否有兩年以上沒穿過的衣物，這些衣物如果一直沒有用到，那麼留著的機會也不大。每次換季都是清理過多物品的好時機，將不再使用的衣服、舊用品捐出或回收，不但可以騰出空間，也讓家裡更有條理。

實際操作上，可以先將所有衣物分類，看看哪些是你常穿的，超過兩年以上沒動的衣服，就直接處理掉吧。這樣不但讓衣櫃變得清爽，也方便你下一次拿取需要的衣物。

▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

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法則二：挑選合適的收納工具
選對收納工具能讓整理事半功倍，像是厚重的冬季被褥或羽絨外套，適合用真空壓縮袋，既能節省空間，還能避免灰塵和潮氣進入。而像帽子、圍巾這些小件物品，建議用有分隔層的收納盒或抽屜來整理，這樣東西擺放起來一目了然，也不容易亂掉。

▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

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如果空間允許，大型收納箱會是很好用的選擇，特別是附有防潮功能的設計，可以防止台灣潮濕氣候帶來的霉變問題，延長物品的使用壽命。而在選購時，記得挑選耐用且易清潔的材質，這樣才能確保長期使用。

▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

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法則三：規劃物品擺放位置
儲物空間的安排能大大提升生活便利性，建議將經常使用的物品放在方便拿取的位置，例如與視線齊平的層架或中間位置的櫃子。季節性物品如厚重的冬衣或夏季泳具，可以擺放在較高或較底的儲物區域，這樣可以讓常用的物品隨手可得，不用翻箱倒櫃找東西。

多功能家具也是儲物的好幫手，像是帶抽屜的床架或具有隔層的櫃子，不僅提供額外的收納空間，還能按照物品的使用頻率、季節性或顏色分類，這樣下次換季時也能輕鬆找到需要的物品。

▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）▲特力屋建議換季收納4法則。（圖／業者提供）

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法則四：保持乾燥，防止受潮
台灣秋冬季節潮濕，保持物品乾燥是收納過程中的一大重點。可以在衣櫃裡放一些吸濕包或乾燥劑，避免衣物、被子發霉。如果空間允許，定期使用除濕機也能幫助維持櫃子或收納箱內的乾燥環境。

此外，防塵袋和防潮袋也是有效保護衣物的工具。定期檢查收納空間的通風狀況，讓衣物保持清新、乾爽，避免潮氣堆積，這樣才能讓物品保存得更久。

關鍵字：

換季, 收納, 斷捨離, 家居, 衣物

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