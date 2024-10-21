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白肉、優酪乳都不錯！營養師：「延緩兒童性早熟飲食」這樣吃　

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▲▼營養師：「避免兒童性早熟飲食」這樣吃 。（圖／Unsplash）

▲以白肉為優選，搭配高纖蔬果有助降低性早熟機率。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

父母都希望孩子長好、長高，但是在這個餐餐外食的時代，卻忽略了兒童性早熟問題，營養師高敏敏建議以下5種飲食多補充，另外應避免給孩子吃太多高糖食品和炸物，以幫助降低性早熟機率。

過去年代是擔心孩子營養不良，而現在父母擔心的課題卻是性早熟。什麼是兒童性早熟呢？營養師高敏敏分享，女生在8歲前、男生在9歲前若出現第二性徵即為性早熟，且女生的性早熟比例約是男生的5-10倍。想要孩子按著步調生長，避免性早熟，建議可以從幾個飲食重點下手。

#黃豆/豆製品

像是黃豆、豆乾、豆漿、豆腐，富含大豆異黃酮，可以使雌激素合成速度變慢。

▲▼營養師：「避免兒童性早熟飲食」這樣吃 。（圖／Unsplash）

#發酵乳製品

像是優格、優酪乳，研究發現發酵乳製品，有延緩性早熟的效果，營養師提醒挑選無糖，避免讓身體產生過多負擔。

#高纖蔬果

地瓜葉、菠菜、小番茄、奇異果等都是好選擇，多攝取膳食纖維，可以延緩女生初經的時間。

▲▼營養師：「避免兒童性早熟飲食」這樣吃 。（圖／Unsplash）

#維生素D

建議多攝取乾香菇、牛奶、木耳、鮭魚，幫助降低性早熟的機率，建議兒童每天補充400至600IU為佳。

#搭配地中海飲食

應優先選擇白肉（像是魚肉、雞肉），並且少吃甜食、少吃加工肉、炸物，可以降低性早熟機率。

▲▼營養師：「避免兒童性早熟飲食」這樣吃 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

除了以上幾個重點，營養師高敏敏也列出導致性早熟的危險因子如下，像是炸物如高油脂食物會影響內分泌導致肥胖，肥胖就是導致性早熟危險因子之一，高糖食物會抑制生長激素分泌，高油脂肉品易有動物殘留荷爾蒙，攝取過多不僅容易變胖，更會導致性早熟。

另外避免環境荷爾蒙也很重要，像是一次性餐具、微波食品都會影響內分泌，不明的藥品或是補品也建議使用前先詢問醫師，才不會耽誤孩子的生長。

關鍵字：

性早熟, 兒童健康, 飲食調整, 營養師, 健康觀念

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