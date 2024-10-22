不該跟另一半討論的5件事　以免成為日後吵架把柄

▲即便兩人相處得很不錯，有些話題還是少提為妙。（圖／達志示意圖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在一段感情中，誠實和坦率是很重要的價值觀，但是有些話，無論兩人有多合拍，建議還是盡量避免深入討論，因為這幾種地雷般的話題，通常在當下感覺起來沒什麼，但深埋在對方心中的機率很高，可能會在日後成為爭吵和糾紛的根源，因此當話題被撩起，謹慎地回答跟處理是很必要的。

前任的相關事項

關於前任的任何事，都應該盡量避免談論，因為這種魔王等級的議題，很容易會讓情人感到不安和不踏實，包括你在提及時的語氣、態度或是口吻，都有想像的空間。如果不可避免，則應選擇輕描淡寫的方式提及，儘量用簡答的方式避免日後爭端，且以一個不逃避但也不積極回覆的方式呈現。

個人的經濟狀況

經濟情況很可能會成為吵架的一個根源，因此在確定對方是終身伴侶之前，應該避免提及個人的財務狀況，或是在一起相處時，也請注意花錢方式不會誤導對方誤判你的經濟狀況，以免誤解和不必要的爭吵，若真的很想談經濟狀況，不妨先交流一下相互使用金錢的價值觀。

自己的花邊新聞

私人的花邊新聞應該避免向情人透露，尤其是任何可能引起不安的話題，因為越描越黑是的確有可能的，若對方問及這些話題，情況需要可以委婉的澄清，但不要正面回答。

稱讚對方的朋友

即使另一半的朋友很帥或很美，也應避免直接稱讚，即便另一半看起來很大方之類，其實這類話題很容易以免引起情人的嫉妒和不安，保持距離感以換得對方的安全感，即便受到試探，也應以較中立的方式回答（或乾脆不回答）。

評論對方的家人

即使對方的家人不符合自己的期望，也應避免直接表達不喜歡，如果真的讓你覺得很誇張，也盡量以委婉的方式，表達自己「希望需要改善的地方」，以避免對情感關係造成負面影響。