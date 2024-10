安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

記者鮑璿安 /台北報導

MONCLER GENIUS計劃首度來到亞洲,首站選擇在上海打造「天才之城」,除了邀來各界創作者、設計師進行合作之外,華麗明星陣容無疑是這次盛會的焦點之一,Anne Hathaway、Rihanna、舒淇、謝霆鋒等人都來到現場共襄盛舉。





▲Anne Hathaway、Rihanna、舒淇、謝霆鋒來到現場共襄盛舉 。(圖/品牌提供)

Anne Hathaway身穿黑色拼接禮服登場,完美詮釋了時尚與機能性的平衡,俏麗的齊瀏海盤髮造型,帶給粉絲十足的逆齡魅力。另外巨星Rihanna也換上紅色連身套裝降臨現場,成為矚目焦點。而台灣女神代表舒淇也演繹了純黑色造型,蓬鬆保暖的羽絨裙襬在她身上完全無違和感。





▲「天才共創者創意街區」邀來Palm Angels、Jil Sander、A$AP ROCKY藤原浩等知名創作者合作 。(圖/品牌提供)



30,000平方米的中國船舶館從橫跨上海黃浦江的老牌大型造船廠,化身創意盛會之星,品牌打造了「天才共創者創意街區」,邀來Palm Angels、Jil Sander、A$AP ROCKY、藤原浩、Donald Glover等知名創作者,深刻詮釋Moncler Genius系列靈魂。Moncler x FRGMT系列以經典款外套重塑成為輕盈便攜的版本,打造極簡風格衣櫥,並以雙面配色吸睛;而品牌與Palm Angels聯名系列則融合了復古標識、美式學院風及義大利賽車文化,創作出閃亮金屬色、明艷紅色的作品。Jil Sander則體現極簡機能性,作品採用绗縫設計、繭形廓形及自然元素,以盟可睞Moncler羽絨服的立體輕盈為靈感,深入探索圓潤與柔軟質感。 此系列將在2024至2025年期間陸續推出,Moncler x Lulu Li合作系列將於2024年10月24日率先登場。

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceXCDG聯名。(圖/品牌提供)





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。(圖/品牌提供)



同時,全新The North Face X CDG聯名系列登場,以簡潔的黑、綠為主要色彩,融合雙方獨到的設計語言,將兩者的LOGO疊加注入單品內,更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語,釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套,採用防風科技與防潑水處理,更搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿;而背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。