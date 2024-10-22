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安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

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記者鮑璿安 ／台北報導

MONCLER GENIUS計劃首度來到亞洲，首站選擇在上海打造「天才之城」，除了邀來各界創作者、設計師進行合作之外，華麗明星陣容無疑是這次盛會的焦點之一，Anne Hathaway、Rihanna、舒淇、謝霆鋒等人都來到現場共襄盛舉。

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway、Rihanna、舒淇、謝霆鋒來到現場共襄盛舉 。（圖／品牌提供）

Anne Hathaway身穿黑色拼接禮服登場，完美詮釋了時尚與機能性的平衡，俏麗的齊瀏海盤髮造型，帶給粉絲十足的逆齡魅力。另外巨星Rihanna也換上紅色連身套裝降臨現場，成為矚目焦點。而台灣女神代表舒淇也演繹了純黑色造型，蓬鬆保暖的羽絨裙襬在她身上完全無違和感。

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲▼MONCLER 。（圖／品牌提供）

▲「天才共創者創意街區」邀來Palm Angels、Jil Sander、A$AP ROCKY藤原浩等知名創作者合作 。（圖／品牌提供）

30,000平方米的中國船舶館從橫跨上海黃浦江的老牌大型造船廠，化身創意盛會之星，品牌打造了「天才共創者創意街區」，邀來Palm Angels、Jil Sander、A$AP ROCKY、藤原浩、Donald Glover等知名創作者，深刻詮釋Moncler Genius系列靈魂。Moncler x FRGMT系列以經典款外套重塑成為輕盈便攜的版本，打造極簡風格衣櫥，並以雙面配色吸睛；而品牌與Palm Angels聯名系列則融合了復古標識、美式學院風及義大利賽車文化，創作出閃亮金屬色、明艷紅色的作品。Jil Sander則體現極簡機能性，作品採用绗縫設計、繭形廓形及自然元素，以盟可睞Moncler羽絨服的立體輕盈為靈感，深入探索圓潤與柔軟質感。 此系列將在2024至2025年期間陸續推出，Moncler x Lulu Li合作系列將於2024年10月24日率先登場。

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceＸCDG聯名。（圖／品牌提供）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供）

同時，全新The North Face X CDG聯名系列登場，以簡潔的黑、綠為主要色彩，融合雙方獨到的設計語言，將兩者的LOGO疊加注入單品內，更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語，釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套，採用防風科技與防潑水處理，更搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿；而背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。

關鍵字：

時尚, MonclerGenius, 上海, 明星, 創意

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