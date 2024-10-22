營養師曝醬料藏有「精緻糖」　小心吃下過多糖分不自知

▲我們日常飲食搭配的沾醬其實都含有精緻糖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人健康意識普及，都知道精製糖吃越多，對健康會有不良影響，所以手搖飲會盡量選擇微糖、1分糖，甚至是無糖，但營養師夏子雯在臉書提醒，糖其實無所不在，除了在飲料中，其實食物的沾醬也都含有精緻糖，鹹鹹甜甜的醬料更讓人想一口接一口。

想要避開精緻糖，避開含糖飲料還不夠，營養師夏子雯指出，成年人精緻糖攝取的某一部分來源是來自醬料，也就是我們日常會食用的醬油、醬油膏、番茄醬、酸辣醬、肯瓊醬、蜂蜜芥末醬、糖醋醬...等，甚至連辣椒醬都含有糖。

夏子雯提醒，以上這些常用的醬料都是飲食中的隱藏糖來源，可是很容易被大家忽略，而台灣人的飲食習慣不外乎就是沾醬料，像是蛋餅要淋醬油膏、雞塊要沾糖醋醬、薯條一定要配番茄醬，無形之中，大家不知不覺吃下過多糖分而不自知。

想要飲食健康，營養師建議大家必須先從培養清淡口味開始，吃東西的時候請有意識的添加醬料，可以從醬料份量減半開始著手，或是把醬料放在旁邊用沾的， 一步一步來，你對於食物的鹹淡度會更加敏銳，自然不會攝取過量。

當然也可以學會閱讀營養標示，成分列表中的糖排得越前面，代表糖含量越高，盡量挑選糖排在後面的產品，或是查看營養標示中的碳水化合物中的「糖」含量，同樣的產品，挑選糖量少的較好。