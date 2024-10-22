fb ig video ETtoday search mobile

營養師曝醬料藏有「精緻糖」　小心吃下過多糖分不自知

>

▲▼營養師曝醬料藏有「精緻糖」。（圖／Unsplash）

▲我們日常飲食搭配的沾醬其實都含有精緻糖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人健康意識普及，都知道精製糖吃越多，對健康會有不良影響，所以手搖飲會盡量選擇微糖、1分糖，甚至是無糖，但營養師夏子雯在臉書提醒，糖其實無所不在，除了在飲料中，其實食物的沾醬也都含有精緻糖，鹹鹹甜甜的醬料更讓人想一口接一口。

▲▼營養師曝醬料藏有「精緻糖」。（圖／Unsplash）

想要避開精緻糖，避開含糖飲料還不夠，營養師夏子雯指出，成年人精緻糖攝取的某一部分來源是來自醬料，也就是我們日常會食用的醬油、醬油膏、番茄醬、酸辣醬、肯瓊醬、蜂蜜芥末醬、糖醋醬...等，甚至連辣椒醬都含有糖。

夏子雯提醒，以上這些常用的醬料都是飲食中的隱藏糖來源，可是很容易被大家忽略，而台灣人的飲食習慣不外乎就是沾醬料，像是蛋餅要淋醬油膏、雞塊要沾糖醋醬、薯條一定要配番茄醬，無形之中，大家不知不覺吃下過多糖分而不自知。

▲▼營養師曝醬料藏有「精緻糖」。（圖／Unsplash）

想要飲食健康，營養師建議大家必須先從培養清淡口味開始，吃東西的時候請有意識的添加醬料，可以從醬料份量減半開始著手，或是把醬料放在旁邊用沾的， 一步一步來，你對於食物的鹹淡度會更加敏銳，自然不會攝取過量。

當然也可以學會閱讀營養標示，成分列表中的糖排得越前面，代表糖含量越高，盡量挑選糖排在後面的產品，或是查看營養標示中的碳水化合物中的「糖」含量，同樣的產品，挑選糖量少的較好。

關鍵字：

糖分, 隱藏糖, 醬料, 減糖, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」

金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」

你隱藏的天賦是什麼？快花1分鐘了解自己的優點

你隱藏的天賦是什麼？快花1分鐘了解自己的優點

金鐘5美／郭雪芙胸腿狂露拿下紅毯最美！許瑋甯、賈靜雯黑禮服包辦3、4名 黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露 心情悶悶不樂？「5個簡單方法」讓你找回快樂 金鐘5帥 ／彭千祐衣架子登最帥男神寶座　「白馬王子」劉俊謙緊追 Barbour經典防水油布外套、聯名款必買！姚淳耀逛全新形象店示範 不暗黑也別當小白兔　理解5件事職場更順利 許瑋甯絕美亮相！香奈兒夢幻芭蕾舞裙曝光　仙氣粉調、山茶花綻放

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面