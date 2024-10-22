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DIOR x F1車神Lewis Hamilton出炫彩球鞋　LOEWE x On保證時髦好穿

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▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR B44 Blade運動鞋（左）、LOEWE x On聯名鞋款（右）。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

精品球鞋的選擇越來越多，滿足刁鑽的時尚品味，也滿足對運動的講究，DIOR近期攜手F1車神路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）推出Lifestyle系列，其中B44 Blade運動鞋以炫彩配色、超細纖維與帆布裁片，兼顧外型與功能，另一個必須推的是LOEWE與瑞士運動品牌On（昂跑）再度聯名，這次打造色調飽和的Cloudtilt運動鞋，輕盈行走毫無負擔。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲路易斯漢米爾頓穿著他與DIOR攜手推出的Lifestyle系列服飾與B44 Blade運動鞋。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）
▲DIOR Lifestyle系列滑雪配備與日常配件。

路易斯漢米爾頓曾拿下7座F1世界冠軍，堪稱賽車界超級巨星，並獲英國皇室授勳爵士，目前效力於賓士車隊，2025年將轉戰法拉利車隊。主業嚇嚇叫，斜槓時尚圈也備受矚目，代言IWC萬國錶、曾與TOMMY HILFIGER推出聯名系列、是DIOR現任的品牌大使，並受邀當客座設計師，與DIOR男裝創意總監Kim Jones一同構思Lifestyle膠囊系列，包括服裝、鞋款、滑雪裝備等等，將運動與日常結合，且融入非洲文化，以呼應路易斯漢米爾頓的非裔背景，既精緻又獨特。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR Lifestyle系列以豐富的色調、多形式的搭配展現風格。

Lifestyle系列的服裝在運動、休閒與正式之間平衡得恰到好處，休閒西裝以DIOR經典花呢結合非洲編織布料，讓版型挺拔，搭配具垂墜感的丹寧、針織衫、毛衣等，有著絕佳效果，豐富的色彩相當溫潤，互不搶風頭，而滑雪服、客製化的滑雪板，在冷冽冬天裡也能時髦地運動。

B44 Blade運動鞋以千禧年為靈感，呈現出很有意思的「復古未來風」，鞋款名稱中的「Blade」是刀鋒之意，指的是對比鮮明的鞋底，鞋面為超細纖維與帆布裁片，橙、紫、綠、藍等配色帶有漸層效果，黑色線條展現力道，加上標示於多處的DIOR字樣，整體展現酷帥俐落的個性。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲B44 Blade運動鞋外型與顏色都搶眼。

喜歡很有態度但又不要鋒芒太強，LOEWE與On合作的鞋款是好選擇，On是瑞士運動機能品牌，鞋底的氣孔設計不但是舒適好穿的秘密，而且有很強的辨識度，會誕生這樣的設計，源自鐵人三項冠軍的創辦人Olivier Bernhard一直無法找到完美的跑鞋，竟然突發奇想，把水管剪成一段一段黏在鞋底，沒想到效果出奇地好，成了On獨特鞋底CloudTec®的雛形。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲LOEWE與On再度合作推出聯名鞋款，時髦又實穿。

On在2010年創立，努力耕耘許久，到近幾年才爆紅，網球名將費德勒（Roger Federer）帶動了一定的成果，他主動投資這個與他「同鄉」的瑞士品牌，走到哪都穿著On運動鞋，西班牙精品品牌LOEWE與On的合作始於2022年，迄今已6度攜手，2024年第二季Lyst的最熱門單品冠軍，就是由LOEWE x On拿下，可見多受歡迎。

LOEWE x On這次推出了多款秋冬男女裝及Cloudtilt運動鞋，強調CloudTecÒ  Phase中底科技，以高回彈超輕盈發泡棉製作鞋底，輕巧舒適緩震效果絕佳，色調也相當吸睛，有深黃沙色、鮮橙色、櫻桃紅、青檸綠、卡其綠，以及不敗的全黑、全白，無論想低調、想招搖都沒問題，想要時髦又是好穿保證，非這款鞋莫屬了。

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲DIOR x Lewis Hamilton 　LOEWE x On。（圖／品牌提供）

▲LOEWE x On色調優雅飽和，功能性也不在話下。

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關鍵字：

DIOR, Lewis Hamilton, LOEWE, On, On Running, 昂跑

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