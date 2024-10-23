少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

▲少根筋星座。（示意圖／翻攝自sbsdrama.official IG）

記者鮑璿安／台北報導

生活中一定會出現「少根筋」的人，讓人感到他們的思維單純、缺乏靈活性，甚至搞不清楚狀況，以下就公開「少根筋星座Top 3 」，完全沒在看場合，從頭到尾做自己讓人又愛又恨！

Top 3 牡羊座

牡羊座骨子裡帶有直率、衝動，行事不太會考慮後果，有時候憑著直覺脫口而出，之後才發現事情完全不是這麼一回事，因此給人留下少根筋的印象，其實他們傾向於追求當下的滿足，完全不屬於「計劃派」，如果想太多反而就不像牡羊了。

Top 2 獅子座

獅子座完全不會承認自己少根筋，反而覺得其他人的腦袋跟自己不太一樣，尤其是獅子座具有強烈的自信和自尊心，喜歡成為眾人矚目的焦點，因此越是天馬行空、特立獨行反而讓獅子感覺自己是領導者，可能會忽視一些細節或不願意接受其他人的建議，有些搞不清楚狀況。

Top 1 雙魚座

雙魚座超常活在自己的世界裡面，若是你覺得他怪，其實他也覺得你很怪，尤其是豐沛的情感使得雙魚容易在做決定時過於情緒化，缺乏理性思考，導致很多時候「少根筋」需要旁人來提醒，不過雙魚也覺得沒關係，懂他的人自然會懂，不要兜圈子直白點相處才是雙魚最需要的。