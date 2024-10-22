fb ig video ETtoday search mobile

金世正從私服到活動都愛Longchamp！Roseau包三萬有找、銀扣好有質感

>

記者鮑璿安／台北報導

來自法國的Longchamp以百搭設計感和實用性深受不少人喜愛，2024秋冬重塑全新Le Roseau包，更成為品牌大使韓星金世正的愛用款式，從私服造型到正式的活動場合上都佩戴這顆包款。

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲金世正示範Longchamp 2024秋冬Le Roseau手提包。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲台灣女星吳映潔身穿亮綠色運動連身裙手中拿著橘色Le Roseau手提包。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

金世正身穿Longchamp 2024秋冬短身皮革上衣和短裙，頭戴休閒黑色棒球帽，肩背Le Roseau黑色手提包亮相，包款側邊吊掛迷你休閒鞋鑰匙圈，為造形增添一絲俏皮活力，呈現運動風與法式優雅的融合。切換到正式場合時，她則換上純白色西裝搭配橘色包款，風格也十分鮮明。而台灣女星吳映潔穿著亮綠色運動連身裙，手中拿著橘色Le Roseau手提包，造型很吸睛。

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Le Roseau擁有柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條，很適合極簡風格的愛好者。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼LE ROSEAU、金世正 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲LONGCHAMP ROSEAU系列手提包 (青瓷色)，NT$23,500；ROSEAU系列手提包 (橘色)，NT$24,900 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

距離Le Roseau系列的首個包款誕生已經有30年，品牌本季順應更現代流行的視野重塑這顆經典的Le Roseau，擁有柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條，很適合極簡風格的愛好者，尤其是銀色經典竹節鈕扣猶如珠寶，在穿搭中能夠脫穎而出。新款延續土褐色和栗子色等大地色系，加入淺綠色、橙色等明亮的色調，多樣尺寸設計滿足各種場合需求。

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲▼ MK 。（圖／品牌提供）

▲Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點 。（圖／品牌提供）

Michael Kors則是在秋冬帶來Jordi包，以可變換的輪廓為亮點，能讓包身變換為梯型或長方形，可輕鬆折起收納，而側面的幾何圖紋車縫線呼應折紙藝術。同時備有多種色選，並推出三種尺寸，可愛的小型、中型提包，大型托特包款則適合上班或旅行使用。

關鍵字：

Longchamp, LeRoseau, 2024秋冬, 包款, 法式風格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

NIKE快閃6折破千件商品降價！話題鞋款現省千元 黛咪摩爾穿深V禮服看不出61歲　珍娜姊妹同台較勁火辣曲線畢露 心情悶悶不樂？「5個簡單方法」讓你找回快樂 營養師曝醬料藏有「精緻糖」　小心吃下過多糖分不自知 金鐘時尚／個人意見評紅毯：林依晨穿廉價被單、許瑋甯禮服像「受孕圖」 DIOR x F1車神Lewis Hamilton出炫彩球鞋　LOEWE x On保證時髦好穿 歐米茄復刻首款太空錶　外型原汁原味、機芯大升級

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面