金世正從私服到活動都愛Longchamp！Roseau包三萬有找、銀扣好有質感

記者鮑璿安／台北報導

來自法國的Longchamp以百搭設計感和實用性深受不少人喜愛，2024秋冬重塑全新Le Roseau包，更成為品牌大使韓星金世正的愛用款式，從私服造型到正式的活動場合上都佩戴這顆包款。





▲金世正示範Longchamp 2024秋冬Le Roseau手提包。（圖／品牌提供、翻攝自IG）







▲台灣女星吳映潔身穿亮綠色運動連身裙手中拿著橘色Le Roseau手提包。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

金世正身穿Longchamp 2024秋冬短身皮革上衣和短裙，頭戴休閒黑色棒球帽，肩背Le Roseau黑色手提包亮相，包款側邊吊掛迷你休閒鞋鑰匙圈，為造形增添一絲俏皮活力，呈現運動風與法式優雅的融合。切換到正式場合時，她則換上純白色西裝搭配橘色包款，風格也十分鮮明。而台灣女星吳映潔穿著亮綠色運動連身裙，手中拿著橘色Le Roseau手提包，造型很吸睛。





▲Le Roseau擁有柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條，很適合極簡風格的愛好者。（圖／品牌提供、翻攝自IG）





▲LONGCHAMP ROSEAU系列手提包 (青瓷色)，NT$23,500；ROSEAU系列手提包 (橘色)，NT$24,900 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

距離Le Roseau系列的首個包款誕生已經有30年，品牌本季順應更現代流行的視野重塑這顆經典的Le Roseau，擁有柔軟粒面牛皮與圓弧簡約線條，很適合極簡風格的愛好者，尤其是銀色經典竹節鈕扣猶如珠寶，在穿搭中能夠脫穎而出。新款延續土褐色和栗子色等大地色系，加入淺綠色、橙色等明亮的色調，多樣尺寸設計滿足各種場合需求。





▲劉以豪演繹環保皮草外套及Jordi包，他尤其喜歡灰黑色款式 。（圖／品牌提供）

▲Jordi作為品牌的秋季新作，以可變換的輪廓為亮點 。（圖／品牌提供）

Michael Kors則是在秋冬帶來Jordi包，以可變換的輪廓為亮點，能讓包身變換為梯型或長方形，可輕鬆折起收納，而側面的幾何圖紋車縫線呼應折紙藝術。同時備有多種色選，並推出三種尺寸，可愛的小型、中型提包，大型托特包款則適合上班或旅行使用。