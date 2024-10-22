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CASETiFY推DIMOO聯名系列　讓手機一瞬間變可愛

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▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌CASETiFY與POP MART泡泡瑪特合作，針對旗下人氣角色DIMOO推出聯名系列產品啦，預計從10／26率先在台北新光信義A11門市開賣，並於10／28於各大門市及官網全面發售。本次聯名設計不僅結合了CASETiFY經典防摔手機殼與各類電子配件，還推出限量的果凍貼作為贈品，DIMOO粉絲可不要錯過了喔。

▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

DIMOO是由藝術家AYAN創作的小男孩角色，聯名系列將獨特的造型融入CASETiFY產品中。DIMOO穿上印有CASETiFY標誌的白色上衣，頭頂上的狗狗雲造型充滿童趣，出現在多款手機殼與電子配件上，包括強悍防摔殼、鏡面殼、終極防摔殼及透明殼，為粉絲帶來夢幻與現實結合的設計感。

▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

此次聯名系列中的亮點，還有DIMOO 3D立體AirPods Pro耳機保護殼及珍藏版手機吊飾，可愛風格是DIMOO粉絲的必收款式，不但讓耳機多了一層保護，且更具玩味，而手機吊飾則將DIMOO及其夥伴的形象串聯在一起，增添日常生活中的趣味感。

▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY推泡泡瑪特DIMOO聯名系列。（圖／品牌提供）

DIMOO聯名系列產品涵蓋多款適用於AirPods耳機、Apple Watch錶帶、iPad、筆電等裝置的保護殼和保護套，單品售價1,140元起。業者表示，凡購買此系列任一商品，還可獲得限量DIMOO果凍貼，數量有限送完為止。

▲IKEA為自家粉絲跨界推出潮T、連帽衫單品。（圖／品牌提供）

▲IKEA為自家粉絲跨界推出潮T、連帽衫單品，AURTIENDE黑色T恤售價299元、環保袋售價199元。（圖／品牌提供）

以家居商品為主的IKEA，近年嘗試發展各不同領域，本次活用自家LOGO推出全新AURTIENDE系列，也在全台限時開賣，IKEA表示此系列靈感源自於IKEA的忠實粉絲，並為他們量身訂做，AURTIENDE在瑞典語中意為「原創」，反映對真實性和自我表達的重視。

▲IKEA為自家粉絲跨界推出潮T、連帽衫單品。（圖／品牌提供）▲IKEA為自家粉絲跨界推出潮T、連帽衫單品。（圖／品牌提供）

▲IKEA AURTIENDE白色連帽衫，售價699元。

實用的T恤跟連帽衣，剪裁簡單易於穿搭，跟IKEA平易近人的形象很搭配，結合日常外出的實用性，還有推出帽子、水瓶與帆布袋等時尚單品，帆布袋也一反常態，採用繽紛的色彩詮釋，第一眼看起來討喜又可愛，讓粉絲能用不同的IKEA選品，輕鬆打造自己喜歡的OOTD。

關鍵字：

CASETiFY, POPMART, DIMOO, 聯名, 限量

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