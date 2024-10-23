社交疲乏是我的問題嗎？ 3種人容易消耗社交能量　I人、E人遇到都會怕

文／人物誌

「社交疲乏」這個狀態，近幾年不停的在社群中被討論，無論是探究個性導致，亦或年紀增長影響，多數討論都是將原因指向個人，最常看見的無非是將 I 人塑造成因內向而容易社交疲乏，或是逃避社交。

這麼說也不是不對，只是再將原因歸於個人時，可以反向思考，讓人厭倦社交的因素，有時候不見得是自身問題，而是聚會時遇到太多消耗社交能量的人。這些人通常都有以下幾種特徵，當遇到他們時，真的不管你是 E 人或是 I 人都會覺得社交能量已被消耗殆盡。

▲《來自地獄的法官》劇照。（圖／SBS，下同）

1.把話題圍繞在自己身上



跟朋友聚會，無非就是分享彼此的近況，理想的聊天狀態是有流動性的，你我能是訴說者，也能是傾聽者。可是，有一種人超喜歡把焦點放在自己身上，不管聊到哪種話題都喜歡搶下話語權、高談闊論分享自己的經驗淺見，完全不給其他人發表意見的機會，甚至還喜歡把話題加入「比較」意識，一昧覺得自己的情況比對方好或壞。

這種人之所以讓人感到疲憊，就是因爲他們通常是不自覺的。身旁的人只能尷尬的點頭陪笑，且還要適時的回應那些滔滔不絕的話，這樣的聚會，不管是誰參加，都會覺得能量被消耗完畢。

2.愛講大道理的人



第二種人與前者是有異曲同工之妙的。當他們奪得話語權後，就是開始經驗談的時候了。有些人不只愛分享經驗，還愛說大道理，五句話就有三句話在教對方如何做人處事。有時候，與朋友聊天只是單純想抒發情緒，並不是想被說教，所以當遇到愛講道理的人，真的只想逃離社交空間。

3.總愛詢問太過隱私的話題

這類人就像過年大家討厭的親戚，總愛假借關心之名，詢問私人問題，尤其是不分場合，張嘴就是來關切你的人生大小事，完全不在意對方的感受。

遇到這樣的人，完全是消耗社交能量的主因。當問題來時，無法避而不談，既不想破壞氣氛，還要維護自己的隱私，只好絞盡腦汁的想個合宜的答案回答。社交時，遇上這樣的人，不管有多少能量都會被耗盡。

雖然人本來就無法一直處於高能量的社交狀態，再外向的人也需要獨處，不過當遇到上述這些人時，社交能量是很容易被消耗殆盡的。除了盡可能的遠離外，也可以審視自己是不是這樣的人，是否也曾讓人感到疲憊。即使無法成為能量滿滿的社交達人，也要是讓人相處自在的人。

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