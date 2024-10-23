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試開箱／精品底妝強勢攻台！超奢華妝效持久、遮瑕一次給滿

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記者李薇／台北報導、攝影

底妝乾淨，後續的眼妝或是唇彩，才可以凸顯出好的氛圍，不然總會讓人感受到妝面不夠乾淨，近期就有不少厲害的底妝值得一試，不管是遮瑕度還是妝效，絕對都會讓人驚艷。

＃DOLCE & GABBANA 天生美膚玫瑰水光氣墊粉餅

▲▼DOLCE & GABBANA,GUCCI BEAUTY,BOBBI BROWN,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝）

義大利精品DOLCE & GABBANA在近期推出旗下水感妝容的氣墊粉餅，不僅由南韓演員文佳煐代言，其超強的妝效更是讓人一拍就愛上，細緻的光透質感可以打造出韓妞都喜歡的水光膚況，而且超強的遮瑕度簡直不需要另外使用遮瑕膏，一顆就可以讓瑕疵隱形，氣墊粉盒更是使用黑色皮革鑲嵌金色LOGO，打造出氣質感的奢華氛圍。

＃GUCCI BEAUTY 柔霧持妝粉底液

▲▼DOLCE & GABBANA,GUCCI BEAUTY,BOBBI BROWN,粉底,彩妝。（圖／記者李薇攝）

GUCCI BEAUTY首次在台灣開設獨立櫃位，就落點在台北忠孝SOGO，比起過去在專賣店展演出更多的彩妝單品，其中，值得關注的柔霧持妝粉底液，擁有水感好推勻的質地，搭配高親膚性粉末及竹粉，可以帶來一整天不脫妝的持久度，而且半霧面的妝效遮瑕力十足，少量就可以擁有高級質感的好膚質，而且全程不用補妝，簡直就是台灣女生必備。

＃BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華氣墊

BOBBI BROWN,肌膚之鑰,嬌蘭,氣墊粉餅,底妝,彩妝。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

BOBBI BROWN憑藉冬蟲夏草底妝系列，成為「乾皮救星」，具有滋潤肌膚光澤的同時，又可以持妝不卡粉，近期更升級全新版本，不僅有經典配方冬蟲夏草，再增添人蔘根以及沙棘果油與薰衣草油，迅速幫暗沉膚色秒速補氣，同時加強潤澤保濕，重點是遮瑕度超有力，一拍即可讓瑕疵全部隱形，細緻的光澤感更能讓妝效不顯厚重。

關鍵字：

DOLCE & GABBANA, GUCCI BEAUTY, BOBBI BROWN, 粉底, 彩妝

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