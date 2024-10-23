fb ig video ETtoday search mobile

百貨萬聖節活動周末齊登場　有吃有玩還有滿額回饋

>

▲百貨萬聖節活動。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋舉辦多元萬聖節活動。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著萬聖節即將到來，台北各大百貨公司紛紛推出應景活動與優惠，讓消費者在這個節日裡盡情享受「Trick or Treat」的樂趣。無論是帶著小朋友參加討糖遊行、挑戰極限辣度，還是沉浸於搞怪甜點盛宴，各種精彩活動都準備好了，等著大家前去狂歡。

微風廣場：Trick or Treat遊行與會員點數回饋
微風廣場今年特別推出「微風熊Trick or Treat遊行」，在10／26微風熊將現身微風旗下的多個館別，包括微風廣場、微風南京、微風南山等，與小朋友們一同巡遊討糖。即日起至10／25消費者可憑微風會員資格及發票預約參加，當天還能打卡領取萬聖節糖果。此外，10／31當天消費滿5,500元以上的會員，即可享有點數8倍回饋，讓消費者在購物的同時獲得更多實惠。

▲百貨萬聖節活動。（圖／各業者提供）

統一時代百貨台北店：搞怪美食與恐怖箱挑戰
統一時代百貨台北店將於10／26至10／27期間，舉辦萬聖節專屬活動，包括搞怪應景美食、變裝演出與「心驚膽顫放大版恐怖箱」挑戰。館內Lady Nara推出的萬聖限定甜點「芝麻萌鬼巴斯克」外型可愛，吸引甜點控搶先嚐鮮。同時消費者只要當日累計消費滿1,000元，即可參加萬聖節找糖活動及恐怖箱挑戰，成功挑戰的參加者還有機會贏得精選樂高盒組。

▲百貨萬聖節活動。（圖／各業者提供）

▲大葉高島屋10／30前舉辦萬聖特賣會，商品49元起，解決裝扮煩惱。

大葉高島屋：百鬼夜行與搞怪活動
天母商圈每年盛大的「百鬼夜行」遊行，今年於10／25再次登場，由天母商圈發展協會主辦，參加者將穿上搞怪服裝戲弄商家，收集貼紙，並有機會贏得千元禮券。10／26則有「萬名小小魔兵大集合」，小朋友可穿著最萌的萬聖服裝參加活動，並獲得萬聖節零食大禮包。大葉高島屋還推出超值優惠活動，消費滿額贈送好禮，為節日增添更多購物樂趣。

▲百貨萬聖節活動。（圖／各業者提供）

▲京站Woosa洋食鬆餅屋，蒙布朗冰淇淋鬆餅+130元飲品1杯，推薦價350元，10／14至10／31點鬆餅皆附萬聖節特色插卡；10／28至10／31點甜點系列即贈糖果盒1盒。 

京站時尚廣場：萬聖節園遊會與甜點盛宴
京站時尚廣場從10／26到10／31舉辦首屆「萬聖節園遊會」，邀請多家甜點品牌推出期間限定的創意甜點，滿足消費者的味蕾。凡單筆消費滿1,000元的顧客，即可獲得限量焦糖布丁。園遊會期間還有變裝彩繪活動，邀請大家穿上萬聖節裝扮，現場提供彩繪師服務，讓參加者變身成為萬聖節的焦點人物。

關鍵字：

台北百貨, 萬聖節, 活動, 美食, 甜點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

下半年有機會大翻身的三星座！TOP 1平時做事謹慎努力　當然有機會成功

楊謹華與老公Ben甜飛比利時！拎Delvaux人氣包款逛街超時髦 「長期熬夜」對健康影響甚大　免疫力大幅下降 安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看 NIKE快閃6折破千件商品降價！話題鞋款現省千元 金世正從私服到活動都愛Longchamp！Roseau包三萬有找、銀扣好有質感 10種「有毒想法」會讓自己不開心　轉念就能輕鬆不少 星巴克萬聖節太可愛　棒棒糖收納包、巫師鍋都想收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面