百貨萬聖節活動周末齊登場　有吃有玩還有滿額回饋

▲大葉高島屋舉辦多元萬聖節活動。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著萬聖節即將到來，台北各大百貨公司紛紛推出應景活動與優惠，讓消費者在這個節日裡盡情享受「Trick or Treat」的樂趣。無論是帶著小朋友參加討糖遊行、挑戰極限辣度，還是沉浸於搞怪甜點盛宴，各種精彩活動都準備好了，等著大家前去狂歡。

微風廣場：Trick or Treat遊行與會員點數回饋

微風廣場今年特別推出「微風熊Trick or Treat遊行」，在10／26微風熊將現身微風旗下的多個館別，包括微風廣場、微風南京、微風南山等，與小朋友們一同巡遊討糖。即日起至10／25消費者可憑微風會員資格及發票預約參加，當天還能打卡領取萬聖節糖果。此外，10／31當天消費滿5,500元以上的會員，即可享有點數8倍回饋，讓消費者在購物的同時獲得更多實惠。

統一時代百貨台北店：搞怪美食與恐怖箱挑戰

統一時代百貨台北店將於10／26至10／27期間，舉辦萬聖節專屬活動，包括搞怪應景美食、變裝演出與「心驚膽顫放大版恐怖箱」挑戰。館內Lady Nara推出的萬聖限定甜點「芝麻萌鬼巴斯克」外型可愛，吸引甜點控搶先嚐鮮。同時消費者只要當日累計消費滿1,000元，即可參加萬聖節找糖活動及恐怖箱挑戰，成功挑戰的參加者還有機會贏得精選樂高盒組。

▲大葉高島屋10／30前舉辦萬聖特賣會，商品49元起，解決裝扮煩惱。

大葉高島屋：百鬼夜行與搞怪活動

天母商圈每年盛大的「百鬼夜行」遊行，今年於10／25再次登場，由天母商圈發展協會主辦，參加者將穿上搞怪服裝戲弄商家，收集貼紙，並有機會贏得千元禮券。10／26則有「萬名小小魔兵大集合」，小朋友可穿著最萌的萬聖服裝參加活動，並獲得萬聖節零食大禮包。大葉高島屋還推出超值優惠活動，消費滿額贈送好禮，為節日增添更多購物樂趣。

▲京站Woosa洋食鬆餅屋，蒙布朗冰淇淋鬆餅+130元飲品1杯，推薦價350元，10／14至10／31點鬆餅皆附萬聖節特色插卡；10／28至10／31點甜點系列即贈糖果盒1盒。

京站時尚廣場：萬聖節園遊會與甜點盛宴

京站時尚廣場從10／26到10／31舉辦首屆「萬聖節園遊會」，邀請多家甜點品牌推出期間限定的創意甜點，滿足消費者的味蕾。凡單筆消費滿1,000元的顧客，即可獲得限量焦糖布丁。園遊會期間還有變裝彩繪活動，邀請大家穿上萬聖節裝扮，現場提供彩繪師服務，讓參加者變身成為萬聖節的焦點人物。