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男神秋冬穿搭！車銀優穿CK大衣曬無死角神顏、丁海寅套Bally毛衣萌翻

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記者鮑璿安／台北報導

有「臉蛋天才」封號的南韓男星車銀優又有全新造型曝光了，這次他出鏡演繹Calvin Klein秋季外套系列，為大家示範基礎百搭的冬季造型。而丁海寅最近則穿上來自Bally 2024秋冬秀款的馬海毛長版毛衣，呈現更休閒自在的模樣，以下是男神同款單品推薦，大家可要筆記好了。

▲▼車銀優、丁海寅。（圖／品牌提供）

▲▼車銀優、丁海寅。（圖／品牌提供）

▲車銀優演繹Calvin Klein秋季外套系列。（圖／品牌提供）

▲▼車銀優、丁海寅。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein羊毛混紡大衣。（圖／品牌提供）

車銀優穿著Calvin Klein秋季系列羊毛混紡大衣，這件大衣以經典、簡約的剪裁散發出高雅的氛圍，外搭柔軟保暖的經典山羊絨圓領毛衣和90s布邊牛仔褲，並將羊毛混紡V領毛衣披在肩上，為即將到來的冬季增添幾分溫度。另一套造型是休閒風格的羽絨外套，車銀優選擇搭配Calvin雙絲光棉質T裇和90s直筒牛仔褲，流露簡約氣息。

最近帶著新劇《媽媽朋友的兒子》回歸的韓星丁海寅，也開展了巡迴粉絲見面會，來台灣前的日本站中，他穿上來自Bally 2024秋冬秀款的馬海毛長版毛衣，呼應瑞士紅色國旗的致敬設計，搭配上緞帶元素更顯精緻可愛，彷彿是提早到來的聖誕禮物。

▲▼車銀優、丁海寅。（圖／品牌提供）

▲▼車銀優、丁海寅。（圖／品牌提供）

▲Bally瑞士紅、紅色單品。（圖／品牌提供）

關鍵字：

男星, 冬季造型, 羊毛大衣, 丁海寅, Bally

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