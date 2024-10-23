東森自然美五度獲「國家品牌玉山獎」最佳產品獎　白藜蘆醇活顏精萃素締造千萬銷售佳績

▲東森自然美以品牌熱銷新品「白藜蘆醇活顏精萃素」獲得第21屆玉山獎最佳產品類獎項，由東森自然美總經理宋湘嵐（右）代表領獎。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／綜合報導

東森自然美品牌榮耀再發光！第21屆2024國家品牌玉山獎於10月22日（二）舉行頒獎典禮，東森自然美再度展現卓越的科研實力與產品品質，以明星商品「白藜蘆醇活顏精萃素」榮獲「美妝最佳產品獎」榮獲得國家級肯定。這也是繼同系列之「白藜蘆醇活顏菁萃乳液」在2024 BAZAAR抗老大賞中獲選為專家推薦「最佳乳液、乳霜」後，再度脫穎而出，獲得專家和消費者一致推崇，彰顯東森自然美於抗老保養領域的領先地位。

品質、品牌、品味面面俱到 東森自然美再獲國家級肯定

「國家品牌玉山獎」是由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦，獎項重視「品質、品牌、品味」，旨為激勵台灣企業勤奮打拼，致力建立國家品牌形象及樹立國家級企業典範，藉由嚴謹審核機制以其企業突破框架再創新局，進而對消費面及產業面達到實質提升，全面提升國家競爭力。

東森自然美總經理宋湘嵐表示，此次東森自然美獲得國家品牌玉山獎之美妝最佳產品獎的殊榮，一定要將榮耀與品牌支持者共享，感謝消費者的長期支持，敦促東森自然美不斷追求創新護膚科技和卓越的產品品質，因而屢獲國內外大獎肯定。東森自然美已有超過50年的歷史，始終秉持「人證、物證、科學做見證」的理念，致力於為全球消費者提供最專業、最有效的抗老護膚解決方案，加上東森集團總裁王令麟的全力支持，近年來更以「AI科技·美業·大健康」為目標展現品牌「向新發展」，使東森自然美不論產品或護膚療程都能持續與時俱進。未來，東森自然美將繼續以最高品質產品及服務結合創新科研技術，為消費者帶來更多極致的美膚體驗，持續造福愛美大眾。

抗老修護金三角：外泌體、NMN、白藜蘆醇 領航抗老保養新時代

此次榮獲「國家品牌玉山獎－美妝最佳產品獎」的「東森自然美白藜蘆醇活顏精萃素」為「白藜蘆醇活顏系列」的明星產品，該系列上市一週即賣破千萬驚豔美妝界！系列採用創新技術與科學配方為核心，致力於提供高效的抗老保養方案，並汲取全球護膚領域先進之經驗，打造出完美融合白藜蘆醇、NMN及抗老超新星成分「外泌體」等三大頂尖科研成分的保養系列，以核心三元素所打造的「白藜蘆醇活顏系列」，主要成分為萃取自波爾多葡萄藤的白藜蘆醇及葡萄瓊漿菁萃，能改善暗沉及賦活肌膚，並協同對抗老化因子活化素NMN加強對抗環境傷害的保護力，幫助維持肌膚的青春彈力，再結合當紅的外泌體技術，深入肌膚加強修護並提升緊緻度及彈性，帶來前所未有的年輕光采。

▲「白藜蘆醇活顏系列」以白藜蘆醇、NMN及外泌體三大頂級核心成分打造高效抗老保養。（圖／東森自然美提供）

其中「白藜蘆醇活顏精萃素」不僅是東森自然美白藜蘆醇活顏系列的明星產品，更是現代女性抗老護膚的理想夥伴，其富含多種植萃與三核心成分的白藜蘆醇、維他命C葡糖苷、菸鹼醯胺，能夠密集修護肌膚，讓膚色更加勻淨透亮，深層保濕提升肌膚的水潤度與彈性。針對因年齡或環境因素引發的膚質問題，「白藜蘆醇活顏精萃素」都能提供深層保護和修護，幫助女性輕鬆對抗肌膚老化，重現年輕活力。

▲「白藜蘆醇活顏精萃素」不僅添加抗老成份，更強化美白透亮，全方位改善問題膚況。（圖／東森自然美提供）

東森自然美歡慶得獎！推出「秘齡奇蹟雙膜護理課程」單堂優惠體驗價$1,799

近年東森自然美累積眾多消費者良好口碑及產品高滿意度，連續獲得多項國內外大獎，除了2024年一舉獲得BAZAAR抗老大賞及國家品牌玉山獎，先前也曾獲得亞太傑出企業「勵志品牌獎」、比利時Monde Selection世界品質評鑑大賞及Pure Beauty Global Awards美妝界奧斯卡等國內外獎項榮譽，給予東森自然美在美容科技的研發與創新上的實質肯定。

為與消費者分享國家級榮耀，東森自然美特別推出專業且高效的護膚方案「秘齡奇蹟雙膜護理課程」單堂優惠體驗價$1,799/80分鐘，將最新美容科學結合東森自然美獨家手技，為肌膚深層導入「雙重白藜蘆醇菁萃」及超新星成分「Exosome外泌體」等抗老祕方全方位修護肌膚，延長保養日夜修護續航力，有感肌膚明亮度及細緻膚觸，實現緊緻彈潤透亮光漾美肌。無論是抗老保養的持續進化，還是零瑕肌膚的精準保養，東森自然美將持續完美呵護所有愛美女性的美麗需求，陪伴每個人在任何時刻都能展現自信風采。

▲東森自然美搭配「白藜蘆醇活顏系列」推出「秘齡奇蹟雙膜護理課程」，單堂優惠體驗價$1,799/80分鐘。（圖／東森自然美提供）

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導入「雙重白藜蘆醇菁萃」、超新星成分「Exosome外泌體」等抗老祕方結合獨特手法，促進微循環加強吸收，打造出柔嫩緊緻、光澤透亮的年輕美肌。

東森自然美官網 https://www.nblife.com.tw

東森自然美Youtube https://youtu.be/PG_7iaj999o