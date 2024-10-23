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聖誕節別再抱佛腳！精品限量包裝提案超精緻　儀式感拉到最滿就對了

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

聖誕節雖然還有一陣子，但已經有許多絕美的聖誕彩妝降臨，當然想要讓節慶的儀式感滿分，同款包裝也是非常重要的細節，以下就分享多個品牌推出的包裝服務，不需要自己動手，也可以讓對方收到滿滿精緻感。

＃迪奧 聖誕彩妝金燦凡爾賽限量版

迪奧,嬌蘭,Jo Malone,聖誕節,禮物。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

每年聖誕節或是特殊節日，都會推出限定包裝的迪奧，禮盒早就是粉絲每年都會收集的小物，今年攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo，運用金色描繪的凡爾賽宮景象，華麗的燙印太陽結合絢麗花卉，從11月開始到12月，凡於活動期間，購買2件以上產品（包含50ML以上保養或100ML以上香水），就可以享有限定「聖誕禮盒飾品妝點服務」，限定白色禮盒繫上華美單耳蝴蝶結，緞帶上更可自由搭配2款金色墜飾，化為獨一無二的珍藏。

＃嬌蘭 璀璨蜂芒聖誕聯名系列

迪奧,嬌蘭,Jo Malone,聖誕節,禮物。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

繼去年絕美的墨綠色之後，今年嬌蘭以深邃的海藍色為主題，搭配金燦閃耀的跳色，帶出節慶的歡愉感，極致大氣的兩個顏色交織，絕對是最具聖誕氛圍的質感贈禮，經典的白色紙盒裡面乘載著滿滿的心意，運用僅在限定節日才有的特色緞帶包裝封存，搭配金色蜜蜂，宛如畫龍點睛的珠寶，非常閃耀。

＃Acqua Di Parma 流金璀璨限量系列

迪奧,嬌蘭,Jo Malone,聖誕節,禮物。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

來自義大利的香氛品牌Acqua Di Parma經典的黃色可以說是品牌標誌性色彩，在聖誕節也換上法國著名建築師及設計師India Mahdavi構思設計的新包裝，利用金燦的格紋描繪出絕美購物袋，搭配常態的品牌LOGO緞帶，甚至還有專屬小卡，打造獨一無二的禮物設計。

＃Jo Malone 璀璨復古聖誕限定款

迪奧,嬌蘭,Jo Malone,聖誕節,禮物。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

Jo Malone今年以具有復古色調的可愛圖騰，描繪出聖誕節的快樂氛圍，經典奶油黃色基底的禮盒，推出圓形以及方形兩種設計，只要購買品牌商品任選兩件，就可以享受精品等級的包裝服務，超萌的貓咪躍上圓形禮盒周圍，非常療癒，或是藍色質感的送禮圖案，也很有俏皮的魅力。

關鍵字：

迪奧, 嬌蘭, Jo Malone, 聖誕節, 禮物

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