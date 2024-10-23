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萬聖節搞怪沒想法？一張撲克牌畫出超逼真蜘蛛網　手殘人也能1分鐘變鬼

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、benefittaiwan IG

萬聖節即將到來，許多小朋友都蓄勢待發，準備好好收穫大把糖果、裝扮搗蛋一番，要怎麼畫出好看又具有節慶感的妝容？不需要超高難度的技巧，benefit首席彩妝師安安就在IG分享，只要一盒蜜粉、一支眼線液、一張撲克牌以及睫毛夾，1分鐘無技巧就能畫出超好看蜘蛛網，簡直就是手殘人必備。

【萬聖節蜘蛛網畫法】

benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）

1.先用撲克牌短的厚度地方，沾取蜜粉，白色粉末會在肌膚形成一道線條，可以從眼尾往後延伸，大約畫出3到4條橫軸，距離不要太遠，長短可以自由交錯。

benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）

2.接著拿出睫毛夾，一樣在厚度部分沾取蜜粉，然後在縱軸的地方，將第一步畫好的線條連接起來，稍微用刷具掃掉多餘線條，就可以獲得一個基礎的蜘蛛網形狀。

benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）

3.如果覺得妝容不夠明顯，可以使用眼線膠筆或是眼線液筆，在白色蜘蛛網的部分描出線條，讓整個萬聖感的妝容更明顯。

benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）

4.最後可以挑選比較血色感的唇釉塗抹於雙唇，並且用手自然暈染開，打造不規則的暈染效果，可以更顯陰森的感覺。

【推薦單品】

＃benefit 嘖嘖稱齊柔焦特霧蜜粉，售價1,600元

benefit,A.M Fairyland,1028,眼線液,蜜粉,眼線膠,萬聖節,蜘蛛網,彩妝。（圖／品牌提供、benefittaiwan IG）

專為油性、毛孔粗大的肌膚設計的嘖嘖稱齊柔焦特霧蜜粉，超細膩的粉質可以輕鬆吸附臉部多餘油脂，改善毛孔粗大的問題，讓凹槽瞬間隱形，而且能夠一整天控油持妝，乾性肌膚擁有清爽底妝。

＃A.M Fairyland 一勾上癮絲滑眼線液筆，售價490元

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由台灣彩妝師Alice創立的A.M Fairyland以解決眾多女性的困擾，推出多款好用單品，最近推出一勾上癮絲滑眼線液筆，超細緻的0.1mm筆尖可以輕鬆勾勒出迷人纖細的線條，即使新手也可以輕鬆畫出大師級眼妝。

＃1028 狙擊手速乾抗暈眼線膠筆，售價350元

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想要擁有自然感妝容，眼線膠筆是很多女孩的首選，精選1.5mm纖細筆芯可以輕鬆描繪出細緻的線條，絲滑的質地採用柔緞膠體，可以乾淨發色，不需要用力就能夠描繪出顯色妝容。

關鍵字：

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