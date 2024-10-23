萬聖節搞怪沒想法？一張撲克牌畫出超逼真蜘蛛網　手殘人也能1分鐘變鬼

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、benefittaiwan IG

萬聖節即將到來，許多小朋友都蓄勢待發，準備好好收穫大把糖果、裝扮搗蛋一番，要怎麼畫出好看又具有節慶感的妝容？不需要超高難度的技巧，benefit首席彩妝師安安就在IG分享，只要一盒蜜粉、一支眼線液、一張撲克牌以及睫毛夾，1分鐘無技巧就能畫出超好看蜘蛛網，簡直就是手殘人必備。

【萬聖節蜘蛛網畫法】

1.先用撲克牌短的厚度地方，沾取蜜粉，白色粉末會在肌膚形成一道線條，可以從眼尾往後延伸，大約畫出3到4條橫軸，距離不要太遠，長短可以自由交錯。

2.接著拿出睫毛夾，一樣在厚度部分沾取蜜粉，然後在縱軸的地方，將第一步畫好的線條連接起來，稍微用刷具掃掉多餘線條，就可以獲得一個基礎的蜘蛛網形狀。

3.如果覺得妝容不夠明顯，可以使用眼線膠筆或是眼線液筆，在白色蜘蛛網的部分描出線條，讓整個萬聖感的妝容更明顯。

4.最後可以挑選比較血色感的唇釉塗抹於雙唇，並且用手自然暈染開，打造不規則的暈染效果，可以更顯陰森的感覺。

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