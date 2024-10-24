先看到女人、小孩還是男人？測試你最近的情緒狀態

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

現代高壓的環境下，每個人的神經都像是繃著的一條弦，很容易就會斷裂、失去控制，而你最近的情緒狀態怎麼樣呢？以下這個心理測驗也許可以探究出來。

Q：從這張圖中第一眼看到什麼？

A.小孩哭泣

B.女人吼叫

C.男人大罵

A.小孩哭泣

看到哭泣小孩的你擁有很高的需求，希望身邊的人可以主動了解或是關心你，加上不太擅長表達自己內心的感受與想法，所以不太容易可以把需求表達出來，所以總覺得身邊的人沒辦法真正了解自己，感到非常孤獨、厭倦，對生活充滿了不滿的負面能量。

B.女人吼叫

你的心理狀態目前處在一個比較穩定的狀態，你能夠感受到日常的充實與平靜，所以更有能量可以面對生活中的挑戰與壓力，而且更有時間會思考人生的問題與規劃，是個很有遠見的人，同時也能靜下心來做出更好的選擇與理智的分析，不會過度急躁不安。

C.男人大罵

你最近的情緒比較低潮，對於人生你會有蠻多的希望與期待，但是結果卻常常不盡人意，所以內心就會有很強烈的剝奪感，因此導致情緒悶悶不樂，總覺得是這些細節沒有辦法帶給自己快樂的心情，不過，其實你更需要的是轉換自己看世界的角度，生命本就無常，沒必要為一點小事氣憤難過，保持平常心才是真理。