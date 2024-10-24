fb ig video ETtoday search mobile

先看到女人、小孩還是男人？測試你最近的情緒狀態

>

記者李薇／台北報導　圖／小紅書

現代高壓的環境下，每個人的神經都像是繃著的一條弦，很容易就會斷裂、失去控制，而你最近的情緒狀態怎麼樣呢？以下這個心理測驗也許可以探究出來。

Q：從這張圖中第一眼看到什麼？

心理測驗,占卜,情緒,。（圖／小紅書）

A.小孩哭泣

B.女人吼叫

C.男人大罵

A.小孩哭泣

看到哭泣小孩的你擁有很高的需求，希望身邊的人可以主動了解或是關心你，加上不太擅長表達自己內心的感受與想法，所以不太容易可以把需求表達出來，所以總覺得身邊的人沒辦法真正了解自己，感到非常孤獨、厭倦，對生活充滿了不滿的負面能量。

B.女人吼叫

你的心理狀態目前處在一個比較穩定的狀態，你能夠感受到日常的充實與平靜，所以更有能量可以面對生活中的挑戰與壓力，而且更有時間會思考人生的問題與規劃，是個很有遠見的人，同時也能靜下心來做出更好的選擇與理智的分析，不會過度急躁不安。

C.男人大罵

你最近的情緒比較低潮，對於人生你會有蠻多的希望與期待，但是結果卻常常不盡人意，所以內心就會有很強烈的剝奪感，因此導致情緒悶悶不樂，總覺得是這些細節沒有辦法帶給自己快樂的心情，不過，其實你更需要的是轉換自己看世界的角度，生命本就無常，沒必要為一點小事氣憤難過，保持平常心才是真理。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

少根筋三大星座！Top 1 活在自己世界　根本沒在管別人怎麼想

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

「容易自我內耗」星座Top 3！第一名最大對手是自己　敏感到心好累

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

染後髮色不持久？5款必收「護色髮品」一次看 生活大小事不再第一個找對方！「5個徵兆」代表感情出現危機　 8千坪林口三井Outlet二館10／23試營運　100間新店逛起來！ 手寫日記、下班離開手機　5個「老派生活方式」享受慢活幸福 張韶涵名錶一只換一只　巡迴演唱戴百萬「錶王」 搶看UNIQLO x Marimekko必買單品！4大全新印花、圍巾和抽繩包太可愛 安海瑟薇、舒淇現身上海畫面太美！Moncler「天才之城」最潮聯名一次看

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面