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想睡好就「用吃解決」　營養師推薦5種助眠食物

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▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲想要有好睡眠不妨先從食材著手。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

睡眠是一天中的重要時刻，不但會影響隔天的精神，對於身體與大腦修補也很重要，若晚上睡不好，隔天精神不佳影響工作家庭，拉長作息時間之外還會產生更多壓力，再次影響睡眠變成惡性循環，「明明很累，卻還是睡不著」的情況常常發生，營養師表示與其吃藥不如先從食物下手，5個助眠食物一定要試試。

營養師蘇小鳳表示，難以入眠不妨先試試5種食物，有助放鬆心情更好睡，不要馬上尋求藥物處理，但若是其他因素如壓力大導致長期師睡不好，建議還是要尋求專業醫師協助。

▲▼睡覺,失眠,睡眠,女孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲若長期睡不好，還是要尋求專業協助。

香蕉
台灣盛產的香蕉，實在是幫助睡眠的好物，因其內富含大量色胺酸，為人體的必需胺基酸之一，能夠幫助放鬆心情穩定，和緩精神。但若有胃食道逆流的人不建議在睡前吃東西，建議吃法是晚餐後吃一根，約等2、3小時消化吸收後，改善失眠的效果會更佳。

▲香蕉。（圖／unsplash）

牛奶
牛奶跟香蕉一樣，含有豐富的色胺酸，也有幫助穩定心神、放鬆心情的效果，建議常入睡困難的人，可在睡前喝250ML的溫牛奶，更可幫助放鬆容易入眠。

牛奶,鮮奶。（圖／Pixabay）

芝麻
芝麻內含有高量的鈣和鎂，以及維生素B群和脂溶性維生素E、維生素A、維生素D，營養豐富，對於神經衰弱的人，有幫助安神補腦、促進腦神經活力的功效。若覺得平常生活壓力大，也可以在平常菜色如沙拉、涼拌小菜等撒上一點芝麻來食用。

▲▼黑芝麻,芝麻醬,芝麻。（圖／翻攝自pixabay）

蓮藕
蓮藕含有豐富的鐵質、纖維質與維生素C，除可以協助身體具有安定鎮靜、提高睡眠品質的功效之外，針對貧血、消除疲勞、預防便秘也有功效。許多人不喜歡吃蓮藕或覺得有點難買到，也可以用喝蓮藕茶來替代，淡淡的清香跟甜味，很容易入口。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

堅果
堅果中含有的礦物質，可以幫助安定神經、撫平情緒，豐富的營養對身體也很好，但除了礦物質之外，堅果的油份也很高，所以每次攝取不要吃得太多，建議在晚飯後吃一匙的量，約杏仁或腰果7粒、核桃2粒、開心果10粒。

▲助眠食物。（圖／翻攝I鳳姐 營養師蘇小鳳的健康私房話粉絲頁）

▲助眠食物。（圖／翻攝I鳳姐 營養師蘇小鳳的健康私房話粉絲頁）

關鍵字：

睡眠, 助眠食物, 營養師, 健康, 食物

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