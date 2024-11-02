樂華夜市5間人氣美食！爆汁臭豆腐、很夯的熱呼呼梅花糕

文／人物誌

夜市是覓食的好去處，不論是一時之間想不到晚餐要吃什麼，或是想吃個宵夜，只要走一趟夜市，那些琳琅滿目的美食，就能把胃餵得飽飽的。本篇特別整理了樂華夜市的5間人氣美食，若是有到樂華夜市逛逛的話，不妨可以都買來吃看看。

1. 方家園臭豆腐

▲方家園臭豆腐。（圖／ichirochen提供，下同）

一講到臺灣小吃，臭豆腐絕對榜上有名，臭豆腐有人喜歡炸的，有人偏愛清蒸，而它散發出的濃淡氣味，更是各有擁護者。「方家園臭豆腐」的臭豆腐外皮炸得微酥，中間挖洞塞入蒜泥，並放滿醬汁，入口後是與外皮相異的軟嫩，雖然臭味較淡，但讓人吃得很滿足，不過在一口咬下前，要小心會爆出滿滿的湯汁。如果是喜歡吃辣的人，也不要錯過店家的辣醬，會讓臭豆腐吃起來的風味更勝哦。

2. （高）樂華潤餅捲

因為從小就很愛吃潤餅捲，所以只要有沒吃過的潤餅捲店家，就會想吃看看。樂華夜市內的「（高）樂華潤餅捲」，每次經過都有很多人排隊，看著那人潮就好像說著：「這一定要吃！」

「（高）樂華潤餅捲」有九種口味，份量雖然沒有特別大份，但包得很扎實，吃起來的口感也不錯，最讓人感到驚喜的是撒在捲中的芥末粉，些微嗆感，但很提味。如果第一次買，不知道吃什麼，可以點綜合口味，一次就可以嚐到所有配料。

3. 何佳佳蔥油餅

朋友說樂華夜市內有一家「何佳佳蔥油餅」總是大排長龍，他想吃很久了。有次經過時，看人沒有排很多就趕快過去買。蔥油餅有多種份量可選擇，因為是第一次買，所以先買了份來吃看看，餅皮吃起來酥脆又有Q勁，不會油膩，涮嘴到會不自覺地一口接著一口，很快就吃完。本來想再買一份來吃，但排隊的人也多了起來，便作罷，結果隔天朋友說他忍不住又跑去買，看來這蔥油餅很合他的胃口。

4. 郭記麻辣臭豆腐

「郭記麻辣臭豆腐」算是樂華夜市裡的知名攤位，看著來來去去的人潮，還有絡繹不絕的等候外送員，相信它的餐點有一定的水準。「郭記麻辣臭豆腐」有麻辣鴨血臭豆腐、什錦羹、招牌油飯等品項，其中最推薦招牌油飯，油飯雖中規中矩，但所附的泡菜提味了不少，再加上甜辣醬，整體就更不錯吃了。

5. 小鹿梅花糕

之前在士林夜市很夯的「小鹿梅花糕」，在樂華夜市也吃得到了。「小鹿梅花糕」有三種口味，芋頭、紅豆、芝麻，在表層會撒上紅棗、小湯圓等配料，外皮吃起來脆口，內層Q軟有點像麻糬，口感滿特別的。如果飯後想來個甜點，是可以嚐鮮一下。

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