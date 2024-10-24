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聖誕禮盒才有的限定「拇指香水」超可愛！1：1還原大罐香更值得收藏

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

聖誕節是國外很重要的節日，不僅會推出很多限量包裝的單品，更是有許多送禮的需求，當然，特殊包裝的小東西更能吸引目光，以下就分享幾款超可愛的迷你小香水，1比1還原縮小的瓶身，真的讓人好想收藏。

＃Maison Francis Kurkdjian 奢華隨行香氛禮盒，售價9800元

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,DIOR,香氛,香水,禮盒,聖誕禮盒,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

熟知Maison Francis Kurkdjian的人都知道，雖然會為了香迷推出200ml或是35ml不同大小的淡香精，但其品牌最具代表性的設計，絕對是正方菱角的70ml容量，在設計之初是以法國傳統建築特色，切割出16個角的立體八邊型，今年更是直接把經典瓶身直接1：1縮小，變成10ml的容量，收錄熱賣的5支香氣：水晶之燄淡香精、永恆之水淡香水、愛戀玫瑰淡香精、深宵淡香精、724淡香精，打造讓人忍不住想珍藏的香氛禮盒。

＃Acqua di Parma 流金璀璨經典隨行香氛禮盒，售價4600元

Maison Francis Kurkdjian,Acqua di Parma,DIOR,香氛,香水,禮盒,聖誕禮盒,聖誕節。（圖／記者李薇攝）

過去Acqua di Parma在聖誕禮盒部分，都會推出一次收錄多個經典香氣的針管香水禮盒，不僅適合隨身攜帶補香，也很受到每天喜歡換香氣人的愛戴，但是今年非常不一樣，一樣也是上市1比1還原縮小的香氛禮盒，以3支格調系列、2支地中海系列、1支克羅尼亞系列，組成6支迷你版的贈禮選擇，圓形小巧的玻璃瓶設計，擁有5ml容量，真的超級可愛，絕對會被萌到。

＃DIOR 迷你蒙田美妝禮盒，售價5,000元

▲Jo Malone,dior。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

DIOR以金色凡爾賽宮圖騰設計，迷你蒙田美妝禮盒藏有一格格白色小抽屜，打開更是迷你經典的香水單品，分別是J'adore香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水，跟常態品一模一樣的設計，真的有夠精緻，搭配精萃再生玫瑰微導精露、藍星唇膏#999精巧版，一次擁有所有熱賣好物，是自己擁有或是送禮都很貼心的禮盒。

關鍵字：

Maison Francis Kurkdjian, Acqua di Parma, DIOR, 香氛, 香水, 禮盒, 聖誕禮盒, 聖誕節

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