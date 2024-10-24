討論不高卻極好用的「小眾寶藏」美妝！質感打趴國外奢品、價格不到一半超狂

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年不少MIT品牌紛紛崛起，努力經營在地粉絲，推出好用的單品，以下就分享多個質感好物，雖然比較沒有國際品牌知名，但是品質絕對不會讓人失望。

＃1028 PRO FIX修片狂黑眼圈遮瑕盤，售價320元

1028早就是深耕台灣很久的彩妝品牌，近年推出新品的速度是又快又好，重點是價格還超佛系，百元價就可以到手媲美專櫃等級的好物，實測下來擁有雙色設計的黑眼圈遮瑕盤，幾乎可以遮蓋住臉部9成以上的瑕疵，比如痘痘、敏感的泛紅，可以使用膚色直接遮蓋，黑眼圈部分單用鮭魚粉校色就很自然，幾乎不用任何技巧，而且像是眼下細紋多、動作不間斷的狀態下，就非常考驗遮瑕膏的潤度，完全不卡粉又不會太黏的質地，真的大推。

＃點胭脂 眼彩細節刷，售價189元

跟永和三美人是姐妹牌的點胭脂，不侷限在上妝海綿的領域，推出多款不同的美妝工具，其中，繁花似錦覓安寧為靈感的刷具系列，不僅擁有絕美的台灣山櫻紅刷柄，更採用毛峰僅0.01mm頂級細光鋒纖維毛，雖然不少人認為動物毛擁有更好的抓粉力，但美麗，不應該是犧牲其他生靈，纖維毛也可以做到非常親膚柔軟，適當抓粉力更不用擔心下手太重，而且，這款火苗設計的細節刷，更能感受到刷毛的細緻度，完全不扎眼，毛流厚度很適中，非常好用。

＃簡單 保濕修護水乳霜，30ml、售價2180元

以天然植萃保養起家的簡單，旗下保養系列都有著好聞的玫瑰香氣，不只是青春露受到歡迎，這次新推出的水乳霜更是相當適合台灣的天氣，推開有點絲絨感的質地，吸收速度很快，而且擁有滋潤度卻不會感受到油膩感，淡淡的玫瑰香氣很療癒，即使是用在妝前，也可以很好的加強肌膚潤澤，整體使用感是讓人會喜歡並回購的好物。

＃赫茲風格HertzCosmetics 礦物晶緻多彩餅，售價1,250元

礦物彩妝擁有低敏感、發色度溫柔的特性，受到不少粉絲喜愛，天然美妝品牌赫茲風格特別與法國專業品牌合作，100%法國產製的礦物晶緻多彩餅，不添加多餘保濕及保養成分，將色粉更綿密的壓實，只要一點點就可以綻放出絕美色澤，而且一點都不會卡粉，非常好暈染，是質感超越價格的隱藏版好物，總共推出的大地色「褐石」、柔和粉紫「薔薇石」兩個色選，不管是新手還是老手，都可以打造出質感妝容。

＃A.M Fairyland 濾鏡光雙效遮瑕盤－小酪梨盤，5.2g、售價920元

由彩妝師Alice創立的彩妝品牌A.M Fairyland集台灣女孩妝容痛點於大成，推出濾鏡光雙效遮瑕盤，4格遮瑕、提亮功能不同的色調，專為亞洲偏黃的肌膚打造，有別於一般國外遮瑕，常常遇到色號過濃的問題，恰到好處的滋潤度，不卡粉又可以牢牢定在眼下區域，而且淡淡的酪梨綠更是開架市場非常少見的綠色遮瑕，針對現代人容易敏感泛紅或是長痘的肌膚，擁有很好的校色效果，一點點就能迅速提升妝容質感。

＃J-LIN 植物降敏系列美妝蛋，售價259元

以美妝工具收穫大批粉絲的MIT品牌J-LIN，總能專注在細節做到最好，其中，植物降敏系列美妝蛋利用植物萃取成分替換製作過程需使用到的化學物質，不僅更能降低使用人肌膚敏感問題，更是能透過生物分解，降低地球負擔，雖然在製程上有所不同，但手感卻一點都不輸國外大品牌，非常柔軟具彈力的手感，能夠讓底妝超服貼於肌膚，重點是價格僅國外品牌半價不到，真的是寶藏單品。