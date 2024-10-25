UNIQLO在信義打造巨大「輕暖空氣屋」！Gap彩虹T恤挺性別平權

記者鮑璿安／台北報導

為了應對台灣秋冬時節的濕冷氣候，UNIQLO推出全新PUFFTECH輕暖蓄熱科技系列，更直接在信義區打造期間限定「輕暖空氣屋」，可以搶先體驗 PUFFTECH帶來的輕盈溫暖。而2024台灣彩虹遊行即將於10月26日驕傲登場，Gap特別推出限量Pride T恤，力挺性別平權。





▲UNIQLO推出全新PUFFTECH輕暖蓄熱科技系列，更直接在信義區打造期間限定「輕暖空氣屋」 。（圖／品牌提供）





▲女裝 PUFFTECH 輕暖科技輕薄型背心； 童裝背心。（圖／品牌提供）

該系列採用來自日本先進的蓄熱纖維，主打輕量舒適、鎖暖抗濕功能，本季帶來了輕暖科技連帽外套、輕薄型背心、童裝 PUFFTECH輕暖科技可機洗連帽外套等單品，為了讓消費者親身體驗輕暖高科技，UNIQLO於10/26（六）及10/27（日）在ATT 4 FUN信義店側邊廣場打造期間限定的「PUFFTECH輕暖空氣屋」，除了展示全新PUFFTECH輕暖外套系列單品，還規劃體驗區，透過觸摸、抗濕、秤重三項實驗，更加了解PUFFTECH是如何帶來蓬鬆保暖的穿搭體驗。更設置了闖關任務，完成任務即可獲得輕暖小禮；現場加碼發送活動限定的APP會員滿千折百優惠券，看到心儀商品即可就近入手。





▲限量Pride T恤 。（圖／品牌提供）

美國品牌Gap今年將第8度參與台灣彩虹遊行，特別推出限量Pride T恤，以Gap標誌性的海軍藍為底色，醒目的GAP Logo下有11色彩虹，除了紅、橙、黃、綠、藍、紫，加上代表有色人種的黑色、棕色，以及代表跨性別族群的淺藍、粉紅與白色，象徵愛是不分國界、人種、膚色和性別，以設計倡議性別平權，顯示「Celebrating Love All Ways」不僅只是遊行主題口號，更是品牌理念之一。