萬聖節美妝神器報到！超美9宮格眼影、造型痘痘貼讓你成為注目焦點

記者曾怡嘉／綜合報導

萬聖節即將到來，無論是自己要參加變裝派對，抑或是要帶著小朋友參加萬聖節遊行，都需要畫上重度的色彩，盤點話題美妝神器，讓你在任何時刻都能成為最佳焦點。

#MakeUp Eraser

▲MakeUp Eraser 聖誕夜驚魂五件組，890元。

MakeUp Eraser 推出的「聖誕夜驚魂五件組」提供了快速便捷的卸妝體驗。這款原創魔法卸妝巾只需加水，即可輕鬆卸除萬聖節的厚重妝容，溫和不傷膚。包裝以經典的「聖誕夜驚魂」角色為設計靈感，增添萬聖節的趣味與童心。

#Anastasia Beverly Hills

▲Anastasia Beverly Hills 微醺魅惑九宮格眼影盤，1,280元。

想要打造令人驚豔的魅惑眼妝，這款眼影盤絕對是你的秘密武器！內含豐富的色調，從深邃的灰棕色到閃耀的金屬色，適合各種萬聖節創意妝容需求。無論你想要化身為充滿神秘感的女巫，還是派對女王，都能以這款眼影盤輕鬆創造層次分明、色彩飽滿的完美眼妝。

#戀愛魔鏡

▲戀愛魔鏡 超現實激長睫毛膏限定色-月光紫、月夜灰，各360元。

專為萬聖節推出超現實激長睫毛膏限定色 -月光紫、月夜灰。讓雙眼不再是一成不變單調的黑或棕，無論是深色中帶有銀 色細閃的冷冽紫，或是柔和中添加閃亮的神祕灰，加倍迷幻的色彩，為雙眸帶來一抹神祕氣息。

PLUS 痘痘貼也超可愛

▲護妍天使 造型痘痘貼 星星炫彩款18入，189元。

護妍天使首款 炫彩藍星星款 或 炫彩粉愛心款 造型痘痘貼，百搭討喜輪廓與迷人炫光，分別有12mm與9.5mm等兩個尺寸，適用於各種大小痘痘、瑕疵，亦可藉由這些「趣味」貼紙展現自己的時尚態度。