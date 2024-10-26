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周杰倫粉絲注意！范特西聯名NEW ERA龍紋帽曝光、聽歌邊看70周年展

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記者鮑璿安／台北報導

百年品牌NEW ERA在潮流人士心中擁有一定的影響力，即日起在周杰倫的潮流品牌PHANTACI台北旗艦店打造期間限定《NEW ERA 59FIFTY® 70週年展覽》，雙方聯手推出限定龍紋圖樣聯名59FIFTY®帽款，並展出共70頂跨界聯名款式，彷佛逛完百年潮流史，沒買到演唱會票沒關係，一邊聽周杰倫的歌看展去！

▲▼ 范特西 。（圖／品牌提供）

▲於PHANTACI台北旗艦店舉辦期間限定《NEW ERA 59FIFTY® 70週年展覽》即日起至11月3日 。（圖／品牌提供）

▲▼ 范特西 。（圖／品牌提供）

▲NEW ERA與潮流品牌PHANTACI推出限定龍紋圖樣聯名59FIFTY®帽款。（圖／記者鮑璿安攝）

NEW ERA 經典帽款59FIFTY象徵著合身定制的理念，帽款需經過 22 個精細的縫製和刺繡步驟來完成。帽其平簷設計靈感來自早期美式布魯克林風格，並於帽沿處貼上品牌經典尺寸貼紙。此次《NEW ERA 59FIFTY® 70週年展覽》以「百年歷史牆」呈現品牌自1920年代以來的發展歷程。

▲▼ 范特西 。（圖／品牌提供）

▲▼ 范特西 。（圖／品牌提供）

▲▼ 范特西 。（圖／品牌提供）

▲多達70頂海內外聯名款式 。（圖／品牌提供）

展覽還融入「PHANTACI聯名設計」，帽款則將東方古典風格的龍形輪廓結合「范特西標誌」，店內還不斷播放周杰倫的經典曲目，像是一場小型演唱會。看點更在於多達70頂海內外聯名款式，包括NEW ERA X SUPREME ，呈現標誌S 搭配象徵惡魔的山羊角；職業運動聯盟系列的「NEW ERA X MANCHESTER UNITED」、「NEW ERA X AC MILAN」帽款，兩隊足球俱樂部隊伍帽上簽有現役球員Marcus Rashford、Rafael Leao等人的親筆簽名，甚至是有著《哈利波特》霍格華茲四大學院刺繡圖樣的「NEW ERA X HARRY POTTER」帽款等。

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ 「小雛菊」Mardi Mercredi東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲「小雛菊」Mardi Mercredi台北東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

同時，話題品牌Mardi Mercredi 實體店於今年9月在新光三越台中中港店及台北南西店驚喜登場之後，這次迎來台北東區旗艦店，以兩層樓打造，一樓為女裝系列商品，二樓則是Mardi Mercredi Actif 運動系列，甚至還首次引進Mardi Mercredi Lespetits 童裝系列，設計成遊樂園的輕鬆場景，讓大人小孩都能夠沉浸其中，以富有巧思的空間設計將南韓店址的系列單品完美呈現。

關鍵字：

PHANTACI, NEWERA, 周杰倫, 限定帽款, 潮流展覽

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