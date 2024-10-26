年銷600萬條「神奇卸妝巾」出聖誕夜驚魂版！暗黑風格超酷帥

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

秋風微涼，一年一度萬聖節的神秘氣息也悄然瀰漫！在這充滿想像與驚喜的歡樂節慶，是時候挑戰與平日截然不同的妝容造型了！無論是化身神秘的女巫，還是扮演驚悚風格的派對女王，完美持久的妝容是關鍵！今年挑選了3款美妝神器，從上妝到卸妝，如魔法般神奇，輕鬆駕馭，展現個性魅力，你就是派對焦點！

＃MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾 聖誕夜驚魂五件組，售價890元

風靡全球年銷600萬條的王牌卸妝神器「MakeUp Eraser原創魔法卸妝巾」，針對節慶推出聖誕夜驚魂五件組，召集傑克、莎麗等知名奇幻角色登場，為大家帶來一個驚喜歡笑又魔幻奇特的萬聖耶誕節，只要加溫水就可以卸除彩妝，超方便又環保。

＃Beautyblender原創美妝蛋 璀璨星辰限定組，售價1190元

Beautyblender每年都會發表各種限定或是色彩的美妝蛋，在年末推出的璀璨星辰限定款，充滿節慶氛圍的可愛閃亮包裝，讓上妝立刻都會有時髦的感覺，水滴型360度無稜角設計、獨家肌膚模擬技術與水激活專利，讓美妝蛋遇水膨脹30%到50%，最少的底妝、最快速的時間，創造最輕透無瑕的妝效。

＃Tweezerman Disney系列愛不釋手斜口鑷，售價890元



將臉部的雜毛清理乾淨是畫上萬聖節魔幻妝容之前的必備基礎工作，2024年最熱情可愛的迪士尼米奇米妮聯名，TWEEZERMAN x Disney限定超萌米奇米妮斜口鑷，擁有專業優質25度傾斜尖頭設計、鑷合度完美的手工打磨尖頭，均勻且牢固的貼合度，將眉毛從根部輕鬆拔起，可愛吸睛，耐看更耐用。