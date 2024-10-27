精緻滿分的質感品味香水！清冷茶香展現慵懶鬆弛感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、品牌提供

香水是現代人生活必不可缺的單品，嗅覺變成很重要的感官體驗，同時可以彰顯人格特質，最近也有多款迷人的香味，身為喜歡收集香水的人，一定要好好品味看看。

＃嬌蘭 蜜境幻想淡香精奢藍鑽鑲蜂印瓶 ，售價28000元



「香氛世家」嬌蘭其經典的蜂印瓶擁有170年歷史，是非常具有標誌性的代表之作，2024年限定瓶由玻璃製造商Pochet du Courval以純金手繪蜜蜂浮雕，由工藝師手工絲線封口，今年更攜手法國藝術家Shourouk Rhaiem運用施華洛世奇水鑽，打造華麗璀璨的寬版手鐲，漸層藍色花瓣讓絲柔木質香溫潤優雅。

＃DOLCE & GABBANA 天鵝絨洌茶之韻，100ml、售價9900元



茶葉的清香優雅醉人，是不少香迷都喜歡的味道，義大利精品DOLCE & GABBANA頂級天鵝絨高訂系列，推出洌茶之韻香水，運用紅茶交織義大利柑橘、佛手柑，淡淡的泥土氣息散發明亮的璀璨氣息，一絲粉紅胡椒的辛辣感，伴隨著溫暖雪松木和茶香，展現出清麗溫柔的氛圍。

＃LOEWE 自然之水濃香精，100ml、售價10000元

以彩虹植物學為香氛靈魂的LOEWE專注在植萃散發的氣息，繼獨奏宣言、黑色圓舞曲之後，濃香精系列再度推出自然之水濃香精，運用花香、琥珀與麝香的精髓，搭配松露、梨與烏木的迷人氣息，融入欖香脂、含羞草及紫羅蘭的，是一款溫潤中性的氣息，一年四季都好適合。