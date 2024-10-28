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一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

有些人在愛情裡面容易迷失自己，很容易因為對方的一舉一動或是捨不得、不甘心，在愛情裡面漂泊，但是以下這三大星座完全不同，一旦心寒，就不會回頭。

愛情,星座,占卜,戀愛。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座需要可以一起成長、互相尊重的伴侶，他們追求精神上的契合，所以一旦發現對方無法理解自己，就會毫不猶豫地選擇離開，變得冷漠疏離，比起尊崇情感的發展，他們更堅持自己的底線與原則，寧可尋找更適合自己的人，也不願與無法有相同看法的人屈就。

愛情,星座,占卜,戀愛。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 2：雙魚座

雙魚座的人在愛情裡面真誠、毫無保留，他們可以全心全意地為對方付出，但是如果沒辦法獲得相應的回報或是受到傷害，心軟的他們就會變得極度悲觀消極，對愛情再度失去信心，會把自己的心封閉，不相信任何人，他們期待的愛情是被愛與呵護，只要願意懂他們、珍惜他們的人就可以。

愛情,星座,占卜,戀愛。（圖／sbsdrama.official IG）

TOP 1：射手座

射手座的人追求自由、個性熱情奔放，敢愛敢恨，但是最受不了被束縛、欺騙的感覺，只要遇到就會頭也不回的放棄，完全不會優柔寡斷，只要說離開就會果斷斬斷戀情，因為他們認為，只有離開才會獲得自己真正想要的自由，不會再受到牽制，同時，新生活帶來的刺激感，也是他們所熱愛的氛圍。

關鍵字：

愛情, 星座, 占卜, 戀愛

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