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台中爆紅景點「奶油飯店」滿滿細節　打卡之前先看懂

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▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲台中奶油飯店近期試營運，異國風情外觀成爆紅景點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

未開幕先轟動的台中「Butter Hotel奶油飯店」，現已變成爆紅景點，由生活起物設計團隊googoods design打造，呈現出一個個奇幻的內部場景。這家位於台中西區的四層樓建築，以「butter」為主題，透過各種創意細節帶領顧客展開一場沉浸式的視覺與味覺之旅，帶給來訪者如走入一場神秘而趣味的空間探索。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲假電梯內以影像與音效營造不同視覺與風景。

以奶油圓餅曾紅過一波的but.，在台中開設最新的旗艦店Butter Hotel，是以飯店為靈感規劃，自今年8月試營運以來吸引了大批訪客，近期也正式對外開幕。品牌以飯店空間作為探索旅程的開始，透過各樓層與展區的創意安排，帶給每位來訪者驚喜，並啟發獨特的靈感體驗。透過這麼大片空間讓客戶體驗，就是要讓消費者覺得產品不是只有吃，還有背後的意涵，讓參觀者自行體會。

空間概念與設計亮點
Butter Hotel是甜點店，也是一個充滿想像的「旅館」空間。入口設計類似真實旅館，建築外牆使用奶油色磁磚搭配木製窗框，帶有一抹異國風情。顧客進入後猶如踏入一段層層揭開的旅程，體驗不同的房間設定，每個空間都蘊藏著品牌故事與奶油意象。店內的動線特別規劃為一場反轉的體驗，顧客需從側門進入，一層層探索洗衣間、電梯間、浴場等場景。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲從側門進入，開啟出不一樣的體驗感。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲進入一樓可見象徵後場最私密的洗衣間，滾筒的漩渦化身各種「捲_@」的意象，用香醇的奶油，洗出一個又一個的故事。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲邊間內設置了多台電視閉路系統，營造出守衛監控的意象，強化品牌的探索精神。

場景設計及藝術裝置
內部分別設置多個精心打造的空間，營造出探索樂趣。洗衣間以機械狗裝置和藝術化洗衣機表現出旅館的「幕後」工作場景，並引發好奇心的探索；二樓為多功能藝廊空間，設計上融合了貓咪元素和奶油細節，預計用於未來品牌的藝術聯展；三樓的奶油浴場設計靈感源自羅馬浴場，藉由奶黃色的浴池和藝術裝置，讓顧客在體驗過程中感受到品牌的幽默與生活儀式感。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲三樓空間以奶油為線索貫穿在空間如櫃體、壁面等各個細節中。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲在各樓層中悄然出現的貓咪裝置代表著好奇心不會殺死一隻貓，引領著人們探索空間。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲三樓體驗空間取自羅馬浴場概念所打造出的奶油浴場，可以坐在其中吃著招牌商品奶油圓餅。

視覺創意細節與設計合作
Butter Hotel邀請多位設計師與藝術家合作，為空間增添創意細節。機械狗的裝置藝術由藝術家黃贊倫、王裕仁創作，靈感來自奶油製作的歷史，機械狗象徵著工作的夥伴，亦是一個充滿趣味的互動裝置。此外，四樓的藝術裝置由植物藝術家廖浩哲創作，營造出一種科幻漂浮感，帶給人介於現實與幻境之間的氛圍。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲4樓以充滿太空感的風格與元素賦予人們各種夢幻的想像。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲洗衣機透過機器狗動力裝置與趣味性的視覺，讓人們 在路徑之間體會各種創意元素的堆疊與故事氛圍的鋪陳。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲將2樓貫穿3樓原有的天井搭建露台，仿石感的壁面上置入非常理姿態的貓咪形象，創造體驗路徑中的獨特風景。

▲台中奶油飯店細部設計。（圖／品牌提供）

▲大門入口作為體驗流程的尾端，如飯店接待區的意象加上台北店的標語all we want is a TASTE，扣合品牌精神與創造連結。

關鍵字：

台中, ButterHotel, 奶油飯店, 網紅打卡, 奇幻空間

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