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咖啡控必訪香港超人氣迷你咖啡館　神奇杯子演示豆子甜酸口感

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「Uncle Ben Coffee」門口擺了唯一一張可以坐下的咖啡桌，其他人則都是「立飲」。

圖文／鏡週刊

「Uncle Ben Coffee」是炮台山的一間迷你咖啡館，店子雖小卻聲名遠播，是亞洲排名前50的咖啡店。年輕店主自稱Uncle Ben，對咖啡研究得非常透徹，拉花得過幾座獎盃。在這裡能喝到來自世界各地的精品咖啡豆，加奶或手沖皆可，Ben還會附上兩款杯子，利用流入舌頭的位置不同，凸顯同一支豆子的酸味和甜味，神奇的舌尖感受讓人覺得這簡直是一間神奇小店，難怪客人天天川流不息。

炮台山有一間很神奇的咖啡館「Uncle Ben Coffee」，店面超級小，可能只有幾坪大吧，客人卻是川流不絕，看起來像業務員的上班族，買了杯咖啡就在門口歇腳，接著是幾名大學生，還有媽媽帶著阿嬤、小孩一起來買豆子，大家邊買邊跟店主聊天，感覺每個人跟他都很熟，即使臨近打烊，依舊有一波波人陸續進門，可見人氣之旺，據說還有人專程從歐洲來打卡。

「Uncle Ben Coffee」的空間超迷你，但妥善陳列了各種咖啡豆與周邊商品，客人還可以站在吧台邊喝咖啡。

▲「Uncle Ben Coffee」的空間超迷你，但妥善陳列了各種咖啡豆與周邊商品，客人還可以站在吧台邊喝咖啡。

後來才知道，Uncle Ben是亞洲排名前50的咖啡店，在專業圈子裡頗有地位。店主雖然自稱Uncle，讓人聯想到電影《蜘蛛人》裡的角色，其實年紀不大，長髮造型非常性格，普通話說得不錯，很有耐心回答關於咖啡的各種問題。

對於第一次上門的客人，他先問喜歡喝黑咖啡還是加奶？手沖還是義式？接著就引導客人去聞桌上擺放的豆子，他的咖啡豆全部是自家烘焙，每包咖啡豆的氣味都很強烈，宏都拉斯的豆子有股明顯的荔枝氣味，哥倫比亞的豆子則飄散薰衣草香氣，讓客人可以很快地在眼花撩亂的咖啡豆中依喜好下決定。

吧台上的咖啡都已開封，專為客人聞香使用。

▲吧台上的咖啡都已開封，專為客人聞香使用。

我依照剛剛聞香的結果，選了產自宏都拉斯海拔1,500至1,700公尺Mocha Finca咖啡莊園出品的Caturra, Catuai精品豆，以白蘭地酒桶發酵、水洗處理的中淺焙豆，聞香時有荔枝、蜂蜜、白蘭地和黑巧克力風味。

另一支則是來自哥倫比亞海拔1,550至1,850公尺El Diviso發現裝園出品的Pink Bourbon，粉紅波旁是由經典的波旁品種衍生而來，風味豐富且多層次，通常帶著明亮的酸度與圓潤厚實口感，這支豆子是以熱衝擊厭氧水洗處理的中淺焙豆，聞香時有薰衣草、檸檬冰沙、柑橘、鳳梨的清新風味。

等待咖啡的空檔，我環顧店內四周，發現這裡麻雀雖小五臟俱全，門邊的層架上擺著一包包自家烘的咖啡豆，每一包都編好號且寫上完整的風味描述，讓人一目了然；另一邊的牆面上擺了幾座Ben得過的咖啡獎盃，並陳列各種Uncle Ben的周邊商品，從印有LOGO的環保袋、木盤到磨豆機皆有。

門邊的層架上擺著一包包自家烘的咖啡豆，牆上則是印了LOGO的環保袋。

▲門邊的層架上擺著一包包自家烘的咖啡豆，牆上則是印了LOGO的環保袋。

Uncle Ben的周邊商品從印有LOGO的環保袋、木盤到磨豆機皆有。

▲Uncle Ben的周邊商品從印有LOGO的環保袋、木盤到磨豆機皆有。

木架上陳列了幾座Ben參加咖啡拉花競賽得到的獎盃。

▲木架上陳列了幾座Ben參加咖啡拉花競賽得到的獎盃。

等到我點的兩種咖啡上桌，新的疑問又來了，兩壺都給了兩個杯子，除了可以讓兩人分享，Ben還丟下一句：「兩種杯子喝起來的味道不一樣，圓杯多甜味，尖杯多酸味，你可以試試。」我半信半疑地用兩個杯子分別嘗了一口又一口，圓杯真的甜味明顯、尖杯則是酸味更突出。忍不住又去問老闆，他的回答是：「圓杯讓咖啡從舌頭中間、尖杯則是從舌頭兩旁入喉，自然會造成味道的些微差異。」這些咖啡杯在店裡都有販售，喝過後還真有買回家的衝動。

宏都拉斯Mocha Finca咖啡莊園出品的Caturra, Catuai精品豆，用圓杯喝感覺較甜，以尖杯喝則偏酸，非常神奇。（咖啡港幣80元／壺、蛋糕捲港幣55元／份）

▲宏都拉斯Mocha Finca咖啡莊園出品的Caturra, Catuai精品豆，用圓杯喝感覺較甜，以尖杯喝則偏酸，非常神奇。（咖啡港幣80元／壺、蛋糕捲港幣55元／份）

哥倫比亞發現裝園出品的Pink Bourbon，聞香時有薰衣草、檸檬冰沙、柑橘、鳳梨的清新風味，入口酸度明亮。（港幣90元／壺）

▲哥倫比亞發現裝園出品的Pink Bourbon，聞香時有薰衣草、檸檬冰沙、柑橘、鳳梨的清新風味，入口酸度明亮。（港幣90元／壺）

店裡用的咖啡杯盤，通通可以買回家。

▲店裡用的咖啡杯盤，通通可以買回家。

雖然根本談不上內用空間，只能「立飲」咖啡，但Uncle Ben居然還供應3款甜點，聽說是委託日本朋友做的，我選了「蛋糕捲」，口感非常輕盈，與這兩杯咖啡都很搭。其他還有「葡萄蘭姆起士蛋糕」和「日式水蜜桃奶油蛋糕」，只能下次再試了。

Uncle Ben Coffee

  • 地址：香港北角京華道9-27號富利來商場地下7號舖
  • 電話：+852-9869-5573
  • 營業時間：08:30～17:00，週六、日12:00～18:00，週一公休。

香港旅遊資訊

  • 簽證：台灣旅客可持有效期內台胞證入境香港，每次停留不超過30天；無台胞證者可持效期6個月以上護照，出發前至香港入境事務處官網（bit.ly/2GCihN0）免費申請「預辦入境登記」，預辦入境登記有效期為2個月，可訪港2次。
  • 匯率：港幣兌換新台幣約為1：4。
  • 航班：台灣每日均有國泰航空、中華航空、長榮航空、星宇航空、香港航空、香港快運、大灣區航空等提供多個航班直飛香港，航程約1.5小時。

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關鍵字：

鏡週刊, 炮台山, 香港, 旅遊, 咖啡廳

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