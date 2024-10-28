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北臉X UNDERCOVER黑魂機能服曝光！MONCLER合作陸藝術家AI時裝成真

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記者鮑璿安／台北報導

戶外機能美學再創新高，The North Face三度攜⼿日本街頭潮流品牌UNDERCOVER，將高機能服裝融合潮流設計，推出一系列抵禦低溫的羽絨衣、衝鋒衣單品。而 Moncler 攜手大陸藝術家 Lulu Li首度將虛擬作品引入現實世界，服飾呈現誇張比例，與黑白基調呼應十分吸睛。

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲全新的The North Face X UNDERCOVER SOUKUU 2024秋冬系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲Offtrail探險款越野跑鞋；衝鋒衣；主打款式50/50保暖羽絨外套。（圖／品牌提供）

全新的The North Face X UNDERCOVER SOUKUU 2024秋冬系列，以「塵寰之外」擁抱來自戶外的靜謐與坦然，主打款式50/50保暖羽絨外套，採用北面自研800ProDown防水羽絨填充，加入可調節的抽繩風帽及便利的多口袋，絕對是山系愛好者的必收單品。此外，也提供保暖鋪棉外套以及衝鋒衣，應對多變陰雨氣候。配件方面也有看頭，Offtrail探險款越野跑鞋，採用鋼絲替代傳統鞋帶，以圓形旋鈕控制鞋子的鬆緊度；也有手套、科技背包以及面罩品項，自10月30日起，全系列將於台北101門市獨家販售。

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲The North Face X UNDERCOVER 、MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

▲MONCLER X LULU LI 合作系列。（圖／品牌提供）

Moncler日前在上海打造GENIUS計劃「天才之城」，曝光了與大陸藝術家 Lulu Li合作系列，如今率先登場，首度將藝術家的虛擬作品引入現實世界，工作室擅長 AI 時裝創作，以 Lulu Li 的數位作品為基礎，推出三款羽絨夾克、一款背心以及多款都市風格疊搭單品，為Moncler注入科技感，也前所未有體現出中國古代文化精髓的深刻烙印和佛教禪宗理念，黑白基調混合鮮明廓形為特點。

關鍵字：

戶外, 潮流, 高機能, 服裝, 配件

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