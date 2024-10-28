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軒尼詩推NBA球星LeBron James聯名版　慕赫用大師設計瓶身說故事

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▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

▲年底將近，各家推出聯名話題威士忌，軒尼詩與LeBron James合作推出特定酒款。《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年尾將近，威士忌品牌近期公布與知名球星、設計大師與表演藝術家合作的聯名酒款，讓消費者品酩之餘，更有故事餘韻，軒尼詩與NBA球星LeBron James合作推出全新聯名限量版「軒尼詩V.S.O.P LeBron James」，慕赫Mortlach則攜手當代設計鬼才菲利浦・史塔克，打造「慕赫L’ÉVOLUTION演進系列」，以三款前衛酒液呈現威士忌藝術的進化精神。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

軒尼詩X LeBron James聯名款，致敬運動精神
軒尼詩此次推出的「V.S.O.P LeBron James聯名限量版」，不僅是品牌與LeBron James合作的首次嘗試，更是為紀念這位籃球傳奇職涯20周年的精彩里程碑。瓶身與禮盒設計融入湖人隊的經典紫色和橙色，象徵著洛杉磯的榮光。酒款禮盒上，LeBron James的王冠標誌與軒尼詩戰斧徽章以燙金技術呈現，使該系列具有收藏價值。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

這款聯名酒精心設計「Henny-rita」特調，將軒尼詩V.S.O.P與檸檬汁、橙汁等混合，帶來多層次的酸甜口感。消費者可於10／30上午11時在全台7-ELEVEN門市預購，單瓶售價為1,835元，限量發行售完為止。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

慕赫L’ÉVOLUTION演進系列，解構威士忌進化之旅
慕赫酒廠首次攜手創意總監菲利浦・史塔克，以「L’ÉVOLUTION演進系列」講述品牌工藝的變革。該系列包含「BEGIN 新生」、「BECOME 成就」和「BEYOND 超越」三款酒液，藉由瓶身的材質及設計巧妙象徵酒液風味的進化，展示威士忌工藝的繁複與豐富層次。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

其中「BEGIN 新生」呈現慕赫經典2.81蒸餾工藝，風味純淨強勁；「BECOME 成就」則透過多種橡木桶交融，帶來多層次香氣；「BEYOND 超越」是一款深厚悠長的威士忌，結合五個世代的酒液風味。該系列於全球限量發行150套，台灣限量35套，「BEGIN 新生」與「BEYOND 超越」售價為335,000元，「BECOME 成就」售價為6,800元。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

麥卡倫太陽橡木Vibrant Oak，呈現自然之心
麥卡倫The Harmony Collection第四款「太陽橡木 Vibrant Oak」，為麥卡倫200周年紀念年度限定商品，靈感汲取自太陽馬戲團為麥卡倫打造的演出「大地之心Spirit」，描繪麥卡倫威士忌的起源及承襲百年的橡木桶工藝，並呼應太陽馬戲團對表演藝術的細膩堅持。

▲聯名話題威士忌。（圖／各品牌提供）

「太陽橡木 Vibrant Oak」外盒與酒標，皆使用橡木桶製程中所產生的橡木碎片，賦予天然材料嶄新的生命旅程，以表達麥卡倫堅持使用高品質橡木桶的深刻敬意，其酒標上不僅印製太陽馬戲團專屬標誌，也呈現麥卡倫「200 Years Young 」視覺意象，售價6,100元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

聯名酒款, 威士忌, 籃球, 設計, 表演藝術, 軒尼詩, 麥卡倫, 慕赫

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