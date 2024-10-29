安格斯12星座一周運勢10／28～11／3　天蠍高光時刻、射手最後一波桃花

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



月底月初新舊月分帶來的混亂氣流，反而能讓牡羊座遇強則強，多增一分沉穩、獨領風騷的氣勢，這周人群能見度提升，具有個人化的作風或外在打扮，能讓你成為注目焦點，桃花緣分不算少，透過各種幫忙、協助，可促成相識的感情關係，然而這陣子與人結下樑子的可能也不低，雖然牡羊座向來以直爽、小嗆辣的說話方式聞名，但過於囂張的態度還是很可能引發小人的喔！

金牛 4.21～5.20



只能說金牛座大部分的專注力都倒向金錢財運，這周趁著水、金星的相位，能為你帶來一波金流，然而在感情上就呈現著有點抱歉的態勢，整體進展有限，單身者保持空窗的機率很高，倒是有情人的金牛感情發展腳步停停走走，沒有適度的催化，就顯得倒退路，如果不想要兩人漸行漸遠，就要更主動一點，邀對方來個旅行、散步，都能有感拉近關係。

雙子 5.21～6.20



適度的展現鬼靈精怪的一面，其實是雙子座魅力的秘密武器，單身雙子如果想要早日脫單，不妨大膽主動，隨著相處時間的拉長，你將讓他看到你的更多優點！至於有對象的雙子，最擔心你鋒芒外露，輕易讓人看穿底牌，容易在相處上受挫，你的聰明自信在這兒派不上用場，想要進一步溝通，還是透過第三人傳話會好一點！

巨蟹 6.21～7.21



入秋以來運勢、人際最旺、最熱絡的時刻莫過於此時了，持續受到金星影響，感情表面上空窗，其實有許多暗流即將伺機浮動，但身邊的人對你到底是友善還是有愛，就需要更小心翼翼的拿捏！至於有情人將走入一小段磨合期，不同價值觀的兩人，特別容易因小爭執拌嘴不休，建議你別太意氣用事，最後吃虧的還是自己。

獅子 7.22～8.22



每逢月底月初都是獅子座積極爭取、拓展事業版圖的日子，儘管每天風風雨雨，但對你來說都是充滿挑戰的過程，愈忙碌愈充實精彩，然而感情上則受到金星的影響，遊走在情緒思潮起伏不定的狀態，錯誤的抉擇或判斷，將很可能會讓因為自己錯誤的決定而煩悶不安，這段時間向情人或異性長輩抒發鬱窒窒的心情，會是你的方向指南針，將能給你更多解困的靈感。

處女 8.23～9.22



水星的位移讓處女座暫且告別了困頓的金錢財運，光靠這周穩紮穩打的氣勢，也能趁著金星而發光，就算想退回邊緣地帶都很難，這段時間單身者感情堅實，愈多挑戰反而愈能刺激你進步，處女座感情上易有說錯話、表錯情的情況，面對心上人可得繃住神經，以免一個表錯情、說錯話可是會整個大扣分的。

天秤 9.23～10.22



雖然送走了太陽，不過這周天秤座財宮吉星進駐，財運將迎來令人矚目的變化，由於財宮中貴星臨門，將帶來潛在的財富機緣，但也伴隨著各種金錢、衝動消費支出，錢財一個不注意，就會像長了腳般的奔走，提早為自己金錢支出做好控管，會是最有效率的積財方式。感情上可能與情人出現金錢、理財上的爭端，浪漫固然很甜，但終究到了面對實際面的時候。

天蠍 10.23～11.22



太陽轉換舞台，這也意謂著這周天蠍強運將捲土重來，能大大站在好運之巔，對於工作上的事物將有著熱情重燃之勢，提案能得到知音青睞，執行也愈來愈帶勁兒，會是十分令人注目的高光時刻，只是溝通上與長輩的互動還是別太沒大沒小。感情上多一點浪漫就能多一分贏面，給情人或心上人一點出其不意的小驚喜吧！

射手 11.23～12.21



急欲想要在今年脫單的射手，務必抓住此刻最後一波的桃花高潮，在金星的推波助瀾之下，近期的感情能得到旁人的牽成，而有機會露出曙光，特別是單身射手，感情沙漠將有機會注入活泉，多方認識對象、擴充人際圈，就不難在社交場合中遇見夢想中的緣分，得試著維持工作與生活的平衡，好好發展屬於自己的愛情線。

摩羯 12.22～1.19



土星帶來的壓力其實若隱若現的在摩羯的左右，只要感受低潮就不難察覺，不過別停下探索的腳步，在水星的照拂下，摩羯的生活仍然有著多采多姿的一面，與朋友的互動特別多，只要跳脫拘謹、不自在的氛圍，自然就能打造出舒服的互動關係。愛情表現微冷，與其發展戀愛，也許摩羯更適合把時間花在自己感興趣的事情上。

水瓶 1.20～2.18



水瓶座星盤中的行星位置日日都小有變動，忙碌、多變不打緊，最重要的是拿什麼心態面對周遭的變化，真正讓你煩心的，將是無趣、千篇一律的生活。這周在太陽和水星交互連結之下，忙碌但助力多多，工作上愈多挑戰反而愈能刺激你進步，不妨積極為自己接下新的任務。感情上面對心上人可得繃住神經，過於外顯的表現很可能嚇退對方。

雙魚 2.19～3.20



新月分雖然沒有形成行星的洗牌換位，不過在金、水、太陽陸續的移位之下，雙魚座也將會歷經一段充滿雜念的時期，因為心中有所顧慮，每件事無法都如你所願，對於感情遇到的小挫折將會份外挫折，也容易在負面情緒上打轉，不妨試著轉移想法，面對現實再解決它，單身者也許要思考一下自己是不是在表達上沒有用對方式。

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