aespa全新迷你專輯造型解析　Y3K機械妖姬、麻辣女兵每一套都愛了

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

韓女團aespa本月份以全新迷你專輯《Whiplash》回歸，帶著強烈的Y3K美學席捲社群版面，本篇帶你一同解析這些又殺又美的造型。

韓女團aespa於2024年10月推出第五張迷你專輯《Whiplash》，本就以前衛風格為特色aespa，這回延續由她們引領的Y3K未來感風格，不僅在歌曲中嘗試Techno曲風，運用大量電子合成器製作出冰冷機械感，造型上也不斷突破。aespa迷你專輯《Whiplash》的造型概念帶領觀眾穿越到西元三千年，強烈科技感令人快要分不清是AI還是真人了！你也被她們又殺又美的妝造給迷倒了嗎？這就帶你一同解析Karina、Winter、NingNing、Giselle成員們的新造型。

aespa全新迷你專輯《Whiplash》造型解析



Y3K機械妖姬

這套「Y3K機械妖姬」造型釋出後即形成超高討論度，四位成員的造型以黑、銀配色為基礎，並在不對稱的誇張剪裁裡加入了金屬零件，像是腿部的支架、腰鍊、份量感手鐲與首飾，讓她們與預告中率先釋出的AI角色幾乎如出一轍！

當中運用到的單品也都是出自以前衛出名的品牌，包括Jean Paul Gaultier的短版外套和裙裝、Gentle Monster的墨鏡、丹麥小眾品牌Heliot Emil的金屬胸衣、Poster Grl的緊身衣，皆為打造Y3K美學風格起到了重要的助攻。

狂野西部風



回歸到現代感的時裝，aespa成員們統一以黑色為造型主題，在荒涼的鐵絲網空地取景拍攝，運用鏤空、透視、短版等元素，搭配上她們充滿傲氣的神情，拿捏住帥氣與性感間的平衡。

其中多數單品來自032C，這是他們與aespa合作推出的膠囊系列，彰顯品牌大膽的街頭風格，同時襯托aespa的個性，是粉絲們也可以模仿嘗試的造型。

麻辣女兵



在迷你專輯《Whiplash》的概念造型中，成員們的妝造都會圍繞一個鮮明的主軸，提升團隊的整體性，同時也給人一種女戰士的形象。其中一組造型裡，全員都換上迷彩圖案的各式服裝，搭配上戰術小包、軍靴、露指手套和一些繫帶、護具的元素，化身麻辣女兵！

暗黑金屬嬌娃



四位成員在黑暗的場景裡散發著閃閃光澤，她們分別穿上的Ferragamo、Mugler和以金屬作品聞名的Rabanne的裙裝，運用服裝的反光面料、金屬光澤褲襪與墨鏡，一同打造出這組暗黑金屬風造型。

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