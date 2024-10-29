工作面試3關鍵談出好薪水　「讓對方先出手」是重點

▲談出好薪水是工作成功第一步，對日後規劃也能更有彈性。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

年底即將到來，新的一年想換工作，追求人生成長不為過，外出工作就討生活，薪水絕對是必須考量的重點之一，其實無論你在人生的哪個階段，都可能會面臨主動應徵、轉職或被挖角等狀況，而上述的狀況自然也都會聊到個人薪資，大部分的狀況下，能為自己爭取越高的薪資當然越好，自己的能力可別因為不會「談判」而遭淹沒，想談到好薪水，其實只要掌握3個關鍵，就能有好的出發。

▲態度要從容不迫，最重要是要有自信。

讓對方先出手

對方很難在面試的時候，就能清楚你的能力，大部分情況下，雇主都會先問：「你的期望薪資是多少。」這時很多人都會回答一個底線或範圍，其實這對自己是不利的。

理由是或許對方要給你更高的薪資，但因為你已經開了價，對方便會以你的價碼「再砍」或是選擇你開價範圍的「最低價」。所以，讓對方先報價是比較好的做法，避免錯失對方公司給予你較高的評估，應該要讓對方先開價。

若公司報價很低，再從該價碼作為底線來拉高，先表示同理心「我知道整體市場經濟狀況不好，貴公司是此行業中的佼佼者，人才是絕對必要的，我當然願意理解...所以」之後再說出自己的價碼。

▲讓對方先出手，開出一個價碼，再視情況討論，切勿急躁地應對。

給出一個範圍

就如剛才所說的，給出自己的範圍，公司通常會選擇這範圍中「金額最低的」，所以要技巧性的釋放訊息，像是「這樣的產業下，與貴公司同等級的企業，薪資約莫是Ｘ萬至Ｘ萬之間。」

此種不是直接開價，而是提供一種「資訊」的做法，會讓人事部門以整個產業的行情為考量，提供適當的報價，此外，薪水最好不要談「整數」，像是32,000元等，建議可以是56,800元，讓對方認為你已經「精算」過。

▲提供業界薪資資訊，也表示你有做功課，不是胡亂講價碼，談薪水有一部分是靠緣份，態度不要強求。

討論其他福利

勞工福利也能是談薪水的一環，像是職稱、假期、額外補助等，可在談薪水時查詢「請問有多少天假」、「升遷的制度如何」、「是否會定期調薪」等，若此公司給的福利少於業界，自然在談價時就會再砍價部分多琢磨。