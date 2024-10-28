最奢華「午夜藍蜂箱」2萬6才上市就被搶光！9款夢幻倒數月曆一次看夠

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

最近美妝圈除了周年慶盛事，緊接著年底的聖誕節也即將到來，已經有很多品牌開始釋出年度重頭戲「倒數月曆」的單品，以下就開始盤點已經可以預購的單品，每一格都精巧，還有限量驚喜，立刻手刀買起來。

＃ARMANI 雪璨幻境聖誕倒數月曆，售價14000元

ARMANI以高級訂製服上的璀璨珍珠為靈感，使用品牌經典的紅色運用金色打造出「雪璨幻境」氛圍，總共24格不同的驚喜，包含：彩妝、香水以及保養，其中，2024年上市即轟動的訂製奢光潤唇蜜，當時限量發售，現在也隱藏在倒數月曆之中，還有超可愛的旅行版奢華絲緞訂製水唇釉、奢華絲緞訂製唇膏、黑曜岩新生奇蹟乳霜等，都是具有質感又好用單品。

＃YSL 金奢蕾絲聖誕倒數月曆，售價15000元

YSL向來以性感大膽為靈魂，在2024年聖誕節推出的倒數月曆，換上精緻夢幻的蕾絲設計，運用金色與白色打造出奢華浪漫的節慶氛圍，24格不同的小抽屜，總共有4件正貨，包含：奢華緞面絲絨唇膏、情挑誘吻晶亮蜜唇膏、情挑誘光水唇膏、奢華緞面絨霧唇膏，重點是還有一個2024聖誕限量美妝鏡，同樣也是根據今年蕾絲的主題設計，絕對要收藏。

＃嬌蘭 聖誕限量倒數月曆，售價26,500元

嬌蘭的一千零一夜香水不僅是品牌標誌性的代表之作，它更是世界上第一瓶東方香調的香水，具有魅惑神秘色彩的性感香氣，至今仍然無可取代，在2024年以香水瓶身常用的午夜藍為主題，打造宛如星空海藍色一般的聖誕氛圍，深邃藍色灑上銀白亮粉的緞帶、包裝盒，還有每年必備的倒數月曆，也是延續蜂箱外型換上華麗的包裝設計，帶來璀璨繽紛的年末氣氛。

整個超大的倒數月曆隨著蝴蝶結緞帶的展開，一格格精巧可愛的抽屜映入眼簾，每一天打開都擁有不同的驚喜，25格甚至隱藏年節限定的香氛皂、蜜蜂別針、聖誕樹許願星掛飾等等，第25天鑲滿細碎閃鑽的格子，打開更是直接可以擁有紅寶之吻高訂唇膏正貨一支，真的有夠奢寵，而且才推出沒有多久，就被一掃而空，超狂。

＃Diptyque 2024聖誕限量倒數月曆，售價15,600元

Diptyque在今年攜手藝術家Lucy Sparrow來設計年度的倒數月曆，喜愛把旅行與香氣結合的概念，也讓這次造型以行李箱的質感，打造出整個倒數月曆的盒身，繽紛色彩的收納格裡面，打開可能是小蠟燭、星星蠟燭、香水、聖誕掛飾或是香氛皂，更有許多每次都在聖誕月曆才會出現的週邊小物，迷你造型超級可愛，更是旅行隨身攜帶的好幫手。

＃Jo Malone 倒數月曆，售價17,400元

Jo Malone的香水受到很多香迷珍藏，淡雅的氣息給人恰到好處的馨香，一噴氛圍感立刻拉滿，這次倒數月曆以繽紛復古的璀璨派對，顛覆以往比較簡約的形象，奶油色紙盒對開瞬間印入眼簾的是充滿亮麗色澤的圖騰設計，每一格小抽屜都有讓人瞬間擁有好心情的小禮物，迷你設計更加可愛療癒。

這次25格的倒數月曆，延續以往的經典，囊括眾多經典香水以及身體沐浴、潤膚系列，縮小版香水、芳醇香水不僅變得更精巧，連乳霜都從200ml大容量變成超好攜帶的50ml縮小版，蠟燭更是推出35g、65g，僅有手掌大小的設計，真的會讓粉絲瘋狂！當然倒數月曆最令人期待的重頭戲，絕對是從未出現過的限量單品，這次組合裡有一顆貓咪香氛皂，還有僅聖誕才會出現的苦橙香水30ml正貨，驚喜滿分。

＃DIOR 2024聖誕倒數月曆，售價22,000元

年末派對的快樂歡愉一直是迪奧先生很喜歡的氛圍，凡爾賽宮舞會更是過去巴黎名流人士重要的時尚聚會，2024年DIOR再度攜手義大利當代藝術家Pietro Ruffo以凡爾賽宮為靈感，將金色大門上的太陽與百合花圖騰、方庭廣場的馬賽克磁磚、古典壁鐘以及小特里亞農宮中地毯上的絢麗花卉，以細膩筆觸勾勒出絕美的燙金刺繡圖騰，壯麗又華美。

延續過去的傳統，2024年的聖誕倒數月曆一樣以蒙田大道30號旗艦店為原型，中央立體設計的CD LOGO，打開瞬間展現出凡爾賽宮的華麗雕梁畫棟，24格小抽屜裡面都有滿滿驚喜，其中9格更都是正貨單品，還有一格是頂級香氛世家從未出現過的新香氣小巧蠟燭，而且開箱完之後，整個盒子還可以當作收納箱使用，裝小物飾品都實用。若於10月16日官方直播活動期間於線上旗艦店下單，前250名更可獲得金燦凡爾賽金緻水晶球。

＃Maison Francis Kurkdjian 2024 Saint Honore限量跨年倒數日曆，售價34,800元

以巴黎創始店Saint Honore街5號為靈感，Maison Francis Kurkdjian的聖誕倒數月曆將店面佈置上冬青、槲寄生和杉木枝，運用燙金設計展現出對聖誕節慶的讚頌，僅倒數一周7天的短暫時光，更顯節日的珍貴，裡面收納了調香師Francis Kurkdjian經典代表之作，Baccarat Rouge 540水晶之燄的淡香精香氛身體油、724淡香精滾珠瓶、迷你耶誕冷杉香氛蠟燭等，還有一格為隱藏驚喜，都是很具標誌性、值得擁有收藏的香氛作品。

＃Acqua di Parma 2024流金璀璨聖誕倒數月曆，售價21,800元

把義大利的精緻手工以及熱情奔放帶進節日，Acqua di Parma以流金璀璨為題，設計大型圓帽禮盒質感的倒數月曆，每一格都有著香氛與保養作品，超小巧可愛迷你攜帶瓶，不僅是對經典香水的收藏，更能讓旅行假期也感受到香氛帶來的放鬆愉悅，從潔膚露、身體乳、護手霜、香皂到淡香精、香氛蠟燭，通通一次全方位呵護，更有限量首次誕生的義式聖誕掛式裝飾球，讓你從12月的第一天香到最後一天。

＃DIOR 迷你蒙田美妝禮盒，售價5,000元



想要送人倒數月曆，除了大組多天的單品可以選擇，DIOR更是貼心的準備了迷你四格的版本，一樣是以蒙田30旗艦店設計的基底，打開瞬間被金色凡爾賽宮圖騰閃亮，白色小抽屜打開更是迷你經典的香水單品，分別是J'adore香氛、Miss Dior花漾迪奧淡香水、精萃再生玫瑰微導精露、藍星唇膏#999精巧版，一次擁有所有熱賣好物，真的是自己收藏或是送禮都很貼心的禮盒。