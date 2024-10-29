美唇必備！媚比琳推出辣辣豐唇蜜、克蘭詩黑色美唇油好吸睛

記者曾怡嘉／綜合報導

漂亮的美唇絕對是吸引目光的焦點，不少彩妝品牌不約而同推出唇彩，主打亮光豐盈效果，無論單擦或是與唇膏疊用都很搶眼，彷彿為雙唇上了一層釉光，最新話題新作一次看。

#MAYBELLINE

▲MAYBELLINE 辣辣熱唇蜜，490元。

媚比琳推出史上首支辣辣豐唇蜜，搭載全球最熱的性感嘟嘟唇風潮外，更主打立體豐潤效果，並融合辣椒萃取配方，一抹立即呈現火辣雙唇。不只是話題滿點，同時兼具保濕撫紋效果，讓雙唇不僅澎潤，更持久保持水潤豐盈。

#TOM FORD

▲TOM FORD 太陽親吻限量設計師奢華水唇萃 #16 Celestial /#17 Peak Flush /#18 Pinnacle，NT2,150元。

靈感來自雪地光線映照在玻璃反射出光芒的全新水唇萃，不但可單擦，還能提供雙唇輕盈的遮蓋力和玻璃般的透亮光澤，疊加唇膏，更能打造出超級水潤的飽滿水光唇。當中的滋潤保濕配方中添加了酪梨、荷荷巴油和洋甘菊花油，非常容易塗擦在雙唇上，打造純淨的雙唇妝效。

#DIOR

▲DIOR 超完美晶緻唇露 金燦凡爾賽，1,600元。

迪奧超完美晶緻唇露則推出金燦凡爾賽版，以絢麗奪目的金緻外殼，打造聖誕新裝。蘊含獨家鎖色配方，以超輕盈液態質地，讓唇彩更完美飽和顯色，一抹極致滑順，薄擦就能擁有絕佳顯色效果，特別加入的細緻閃耀粒子，呈現金燦霧光妝效，讓唇妝更加耀眼奪目。

#CLARINS

▲CLARINS 潤植萃美唇油 Black & White 黑白棋盤限定版，各1,100元。

克蘭詩則是推出彈潤植萃美唇油-黑白棋盤限定版，其靈感源自西洋棋，設計出獨特的棋盤格以及迷人黑白雙色。血色感的梅果色，加入智慧美唇校色粒子，根據您的唇部pH值呈現不同唇色，襯膚又顯白，清透水光感唇油，添加白銀光澤粒子，創造嘟嫩豐盈的視覺效果。