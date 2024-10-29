fb ig video ETtoday search mobile

美唇必備！媚比琳推出辣辣豐唇蜜、克蘭詩黑色美唇油好吸睛

>

記者曾怡嘉／綜合報導

漂亮的美唇絕對是吸引目光的焦點，不少彩妝品牌不約而同推出唇彩，主打亮光豐盈效果，無論單擦或是與唇膏疊用都很搶眼，彷彿為雙唇上了一層釉光，最新話題新作一次看。

#MAYBELLINE

▲▼唇彩。（圖／品牌提供）

▲MAYBELLINE 辣辣熱唇蜜，490元。

媚比琳推出史上首支辣辣豐唇蜜，搭載全球最熱的性感嘟嘟唇風潮外，更主打立體豐潤效果，並融合辣椒萃取配方，一抹立即呈現火辣雙唇。不只是話題滿點，同時兼具保濕撫紋效果，讓雙唇不僅澎潤，更持久保持水潤豐盈。

#TOM FORD

▲▼唇彩。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 太陽親吻限量設計師奢華水唇萃 #16 Celestial /#17 Peak Flush /#18 Pinnacle，NT2,150元。

靈感來自雪地光線映照在玻璃反射出光芒的全新水唇萃，不但可單擦，還能提供雙唇輕盈的遮蓋力和玻璃般的透亮光澤，疊加唇膏，更能打造出超級水潤的飽滿水光唇。當中的滋潤保濕配方中添加了酪梨、荷荷巴油和洋甘菊花油，非常容易塗擦在雙唇上，打造純淨的雙唇妝效。

#DIOR

▲▼唇彩。（圖／品牌提供）

▲DIOR 超完美晶緻唇露 金燦凡爾賽，1,600元。

迪奧超完美晶緻唇露則推出金燦凡爾賽版，以絢麗奪目的金緻外殼，打造聖誕新裝。蘊含獨家鎖色配方，以超輕盈液態質地，讓唇彩更完美飽和顯色，一抹極致滑順，薄擦就能擁有絕佳顯色效果，特別加入的細緻閃耀粒子，呈現金燦霧光妝效，讓唇妝更加耀眼奪目。

#CLARINS

▲▼唇彩。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 潤植萃美唇油 Black & White 黑白棋盤限定版，各1,100元。

克蘭詩則是推出彈潤植萃美唇油-黑白棋盤限定版，其靈感源自西洋棋，設計出獨特的棋盤格以及迷人黑白雙色。血色感的梅果色，加入智慧美唇校色粒子，根據您的唇部pH值呈現不同唇色，襯膚又顯白，清透水光感唇油，添加白銀光澤粒子，創造嘟嫩豐盈的視覺效果。

關鍵字：

美唇, 唇彩, 彩妝品, 品牌

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

一旦心寒就不會回頭三大星座！TOP 1不接受束縛、欺騙　果斷斬愛迎新生

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

宋慧喬把200萬元愛馬仕包丟地上　參加婚禮禮貌穿搭被讚爆

先看到4條還是3條長方形？測試你的事業運發展

先看到4條還是3條長方形？測試你的事業運發展

第一眼看到側臉還是手？測試你做什麼會發財 趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感 icash推ATM提款機造型卡　新光三越無敵星星悠遊卡也熱門 30歲女人「6個初老變化」　對感情不勉強、下班只想早回家 劉嘉玲金句盤點：你只有很愛自己，才有資格要求別人來愛你 超準！你的淺意識是哪種類型？一張圖片深扒內心隱藏的個性 營養師教你自製「優格燕麥杯」　掌握搭配公式超簡單

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面