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趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」　體重控制超有感

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▲▼趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」 。（圖／Unsplash）

▲早睡對健康有助益。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

夜深了還捨不得睡？其實早睡有許多健康益處，不僅有助於身心健康，而且對於減重和護膚都有很好的幫助，別再拖拖拉拉了，現在就趕緊去睡覺吧！

#提升免疫力

早睡能促進免疫系統的修復和增強，這是因為人體在深度睡眠階段會分泌更多的免疫細胞，這些細胞在對抗病毒和細菌方面起著關鍵作用。透過規律的早睡，免疫系統可以更有效地執行修復，從而減少感冒、流感等疾病的發生機率。

#增強記憶力

早睡對於認知功能的發展至關重要。睡眠期間，大腦會將白天的經驗和學習內容進行整理和儲存，從而加強記憶。睡得夠久、夠早的人在白天更能專注，思路也更清晰，學習與工作的效率隨之提高。

#有助穩定情緒

早睡有助於穩定情緒，並降低患上焦慮和抑鬱的風險。晚睡的人往往會因睡眠不足而感到焦慮、易怒。當你有良好的作息，心理壓力會減少，面對生活中的挑戰也更具韌性。充足的睡眠能幫助大腦分泌血清素和多巴胺等「快樂激素」，從而促進心理健康。

▲▼趕快去睡吧！盤點早睡的「5個好處」 。（圖／Unsplash）

#有助體重控制

研究顯示，規律的早睡可幫助穩定瘦體素與飢餓素的平衡，這兩種激素是控制食慾和代謝的重要成分。當你睡眠不足，飢餓素會增加，讓你更想吃甜食或高熱量食物，從而導致體重增加。充足的睡眠不僅能幫助控制食慾，還能促進新陳代謝，進而支持健康的體重管理。

#延緩皮膚老化

皮膚在夜間修復的能力最為強大，特別是在深度睡眠時期，身體會分泌生長激素，促進細胞修復和膠原蛋白的生成。早睡的人皮膚通常更有彈性且光澤，減少黑眼圈和細紋的產生，延緩皮膚的老化。此外，良好的睡眠能減少炎症反應，使肌膚狀態更加健康穩定。

關鍵字：

健康, 早睡, 免疫力, 減重, 護膚

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