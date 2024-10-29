不要讓出你的控制權！遠離自我內耗、消除對未來恐懼感

文／脫不花 圖／幸福行銷

20歲的時候，我很害怕坐飛機，以至於出差都很辛苦。直到有一次，一位當過飛行員的前輩剛好坐在隔壁，他教我「亂流的時候就閉上眼、深呼吸，想像自己的手正握著搖桿，想像每一次的變化都是你控制的結果。」從那之後，我害怕飛行的症狀就好了。

對此，我有一個不怎麼有科學根據的解釋：如果只是忙於應付各種未知，人就容易精神渙散，心有餘而力不足。實際上，我們並不是被變化打敗了，而是被可能的變化給嚇住了。而那些有經驗的人知道，哪怕只是「假裝想像」自己有控制權，我們的感受都會好很多。

我很感激學到了這個小訣竅。二十多年過去了，每次遭遇突變、感到驚慌，我都會閉上眼，深呼吸，回想前輩說的那句話：「想像每一次的變化都是你控制的結果。」

以假亂真嘛，裝著裝著，假想像也變成了真自信。

到目前為止，我收到的最佳人生建議是一句斯多葛哲學的名言：「控制你所能控制的，接受你所不能控制的。等到你真的這樣想的時候，你就會發現，這世間大部分事情，你都能控制。」

職場上經常有人來問我一些自己遇到的難題，例如：

．想要做點事情，但又沒什麼資源，怎麼辦？

．上層因為一次錯誤對自己有成見，怎麼辦？

．被安排超複雜的專案，經驗不足，怎麼辦？

．有同事明裡暗裡不配合工作，怎麼辦？

．加入新的職場，萬事起頭難，怎麼辦？

．突然被調動職務，怎麼辦？

．一到總結報告就木訥緊張，怎麼辦？

．發現升職加薪的名單上又沒有自己，怎麼辦？

．工作明明是我做的，功勞卻都是別人的，怎麼辦？

我知道，這些問題背後，有一個個患得患失的受薪階級。他們的工作狀態、時間投入、產出價值，好像都被別人牢牢控制住了。這種身不由己的痛苦，常常讓我覺得心疼，因為過去我也遭遇過。

既有報告時自說自話，被主管當場要求「回去想清楚了再來」的窘境，也因為處理不好與同事的關係，在重要項目中被邊緣化。我為自己的無知和莽撞付出過慘痛的代價。

但其實，不是非得付出這樣的代價。就像任何一名優秀運動員都要對比賽規則了解透徹一樣，作為上班族，我們也應該搞懂職場的守則，並且利用守則在職場確立自己的優勢。

職場的守則，經過一代代人的磨合與驗證，其實就擺在那裡。只要願意花點時間梳理、學習，就能長期受益。

寫這本書的時候，我內心始終有一個場景，就是我有機會坐在當年那位前輩的位置上，悄悄對旁邊那個看起來有點緊張的年輕人說：別怕，每一次變化，都是你控制的結果——

專案是否一定成功，是不可控的；在專案推進過程中學到更多的東西，是可控的。

升職加薪必然有你，是不可控的；將來你能在求職時找到更好的機會，是可控的。

上層主管是否對你有偏見，是不可控的；讓周圍的人普遍認可你的人品，是可控的。

周圍同事水準高低，是不可控的；單位用人優先想到你有領導力，是可控的。

你我都知道，一個具體的難題什麼時候發生，是不可控的。但提前學習解決問題的方法，是完全可控的。所以，這本書最重要的使命，就是帶你瀏覽一次職場上的常見狀況，讓你可以遠離內耗與糾結，減少無效加班和低品質的循環，節省出更多精力去做自己喜歡的事情。

你一定要明白，很多人看起來肯幹、苦幹，但往往也容易傻幹，而你要學會巧幹、能幹，還能把工作「幹得漂亮」。

明明是同樣努力，有的人總能創造出更好的成績。我希望，這個人是你。因此，這可不是一本教你更努力工作的書，而是一本教你更聰明工作的書。



這本書的寫作，其實貫穿了我從2014年開始創業的全過程。最初是因為發現有些加入我們公司（得到App）的年輕人工作做得戰戰兢兢，把上級的回饋當成「宣判」，甚至在已經吃虧的情況下，還咬緊牙關不出聲。我在觀察之後才理解，他們很多是傳統教育體系中的「好學生」、「老實人」，不自覺把學生思維帶進了職場。

但職場可不是考場，不僅允許舉手發問、場外求助，甚至還允許「抄作業」、「走捷徑」呢！更何況，就業後，原則上就不會再有人給你出考題了。一個人所取得的成就，往往源於他為自己設定的目標、給自己設定的命題。

所以，我就開始幫同事上一堂課，在這堂課上提供一些行動方案，用來幫助大家更輕鬆地展開工作。十年過去了，一批批的新血加入，當然也有人離開，他們總會交接一份內部文件，叫作《今天你可真能幹》，正是此刻你翻開的這本書的原型。

也許你心裡還有些疑慮：這有效嗎？我不是你，我能駕馭這些方法嗎？我的環境跟你不一樣，我能運用一樣的思維嗎？

還記得我們說的那個小訣竅嗎？哪怕只是「想像假裝」自己能控制，也會好很多。因為這個「想像」的過程，其實就是你自己的測試過程：先試試。假設好用，我就加大劑量；假設不好用，我就借鑒思路、調整打法。

而我想請你放心的是，這本書裡的方法，除了在我們公司的同事之間從2014年驗證至今，還在過去三年裡，經過了十幾萬名線上學員的驗證和嘗試。他們之中有人在海外創業，有人就職於新興產業，有人從事傳統產業，很多人在這個過程中經歷了重要的職場躍遷。從我收到的一封封好消息來看，這些方法，好用。

哪怕你所在的環境格外混亂和複雜，也請你一定要明白：很多時候你所遭受的不公平對待，並不是因為你真的不夠強，而僅僅是因為你「看起來不夠強」。無論如何，表現出自己更強大、更職業化的樣子，讓自己因為專業的能力和冷靜的情緒而顯得「不好惹」，很重要。說白了，別人怎樣對待你，也應該是你自己能控制的。



總會有人因為各式各樣的原因，想要奪走你的「搖桿」，想要用他們的標準來評判你、塑造你。但是，請記住，不要讓出你的控制權。

你終將擁有一個自己說了算的人生。記得每天都要對自己說一句：幹得漂亮！