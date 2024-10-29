Maison Kitsuné絕美新店在東區！小狐狸包超有質感、秋季山系更潮了

記者鮑璿安／綜合報導

來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné深受不少時尚迷喜愛，於10月下旬正式進駐SOGO忠孝館，除了打造季節感的療癒店裝，更帶來今年秋冬主打包款Edie Bag，完美體現巴黎優雅美學，值得一逛。





▲來自巴黎的日法混血品牌Maison Kitsuné於10月下旬正式進駐SOGO忠孝館。（圖／品牌提供）

全新專櫃設計以通透明亮的落地櫥窗為特色，空間內的地毯採用了活潑俏皮的小狐狸輪廓作壓印，搭配日落棕色調，勢必成為台北時尚愛好者的必訪之地。從中也帶出本次的重點Edie Bag包款，設計靈感源自60年代地下文化中的時尚繆斯——Edie Sedgwick，汲取自由精神融入Edie Bag之中，不僅線條簡約流暢，還點綴上經典的小狐狸金色扣環，成為此包款的標誌性元素。





▲重點Edie Bag包款，設計靈感源自60年代地下文化中的時尚繆斯——Edie Sedgwick。（圖／品牌提供）





▲SOGO忠孝館限定單品。（圖／品牌提供）

秋冬系列更運用復古美式風格的元素，營造更休閒輪廓，擁有不少使用機能布料的輕量外套，適合山系愛好者入手，還帶來了小狐狸Logo衛衣、經典毛衣以及西裝外套等，在色彩組合上讓人眼前一亮，皆為秋冬時節衣櫥中的必備單品。

▲「小雛菊」Mardi Mercredi台北東區旗艦店 。（圖／品牌提供）

同時，人氣品牌「小雛菊」Mardi Mercredi 實體店於今年9月在新光三越台中中港店及台北南西店驚喜登場之後，這次迎來台北旗艦店，以兩層樓打造，一樓為女裝系列商品，二樓則是Mardi Mercredi Actif 運動系列，甚至還首次引進Mardi Mercredi Lespetits 童裝系列，設計成遊樂園的輕鬆場景，讓大人小孩都能夠沉浸其中，以富有巧思的空間設計將南韓店址的系列單品完美呈現。